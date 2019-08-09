反制中國飛彈威脅 中科院反輻射無人機下週亮相

（中央社記者游凱翔、侯姿瑩台北9日電）台北國際航太暨國防工業展下週登場，軍方人士今天表示，屆時將展出中研院研製、可反制中國S400型防空飛彈的「劍翔」反輻射無人機及新型的騰雲大型無人機。

兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」15日至17日在台北市世貿中心展覽一館舉行，由於今年適逢國艦國造、國機國造，以及多項軍備研製已有初步成果，因此備受產業界及民眾的期待。

軍方人士受訪表示，「國防館」分為「國機國造時光隧道」、「聯合作戰系統展區」、「軍民通用科技展區」、「模擬互動體驗展區」及「國防菁英招募專區」；模擬互動體驗區中，將有虛擬實像投影、旋轉槍塔模擬系統可供民眾體驗。

軍方人士指出，國家中山科學研究院在此次展覽中，將展出「劍翔」反輻射無人機及發射車、新型的騰雲大型無人機、最新塗裝的新式高教機模型、雄風三型飛彈，以及天弓三型飛彈模型。

特別的是，由中科院研製的「劍翔」反輻射無人機將首度公開亮相，能夠有效反制共軍在中國沿海部署的S400型防空飛彈；由於外型類似以色列研製的「哈比」（Harpy）無人機，因此被稱「台灣版哈比」。

「劍翔」反輻射無人機是由能夠偵測、攻擊敵方雷達站的反輻射飛彈與無人飛行載具的組合體，此次除了展出無人機外，也將展出車輛載具及發射箱。

另外，新型的騰雲大型無人機也將展出。據了解，新版的騰雲將進行性能升級，不僅結構強化、推力增強，彈藥的掛載能力也將大幅提升。

除了無人機外，由軍備局所研製、搭載81公厘迫砲的雲豹甲車M2樣車也將在此次展出。目前軍備局共有2部M2樣車，今年初在南投道路測試時，就曾在網路引起討論。

雲豹八輪甲車為國防部軍備局所自製研發，目前「已服役」車款分別是CM-32及CM-33，「量產中」的CM-34，以及「研發中」的81公厘迫砲的雲豹迫砲車及搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔的裝甲；CM-34搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具反裝甲火力，預計民國112年完成量產284輛，已在5月漢光演習中投入實彈操演。（編輯：張良知）1080809