郭柯王三方會面 郭台銘幕僚：談選舉還太早

（中央社記者王承中台北13日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天針對郭柯王三方會談表示，各種形式的可能性都有，也不排除公開。她認為應該會先對國家情勢交換意見，不會跟選舉有完全相關，現在談選舉還太早。

郭台銘在國民黨總統初選落敗後，動向備受矚目。外傳郭台銘將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平合作，而柯文哲則在11日公開邀約郭台銘、王金平進行三方會面，請三方幕僚安排。郭台銘辦公室昨天表示，已接到柯方面來電，不排除本週內三方幕僚會找機會相互溝通瞭解。

劉宥彤今天上午受訪指出，目前還在約時間，至於是何種形式，因為昨天才收到通知，還在處理中。幕僚會談也不會談彼此合作或是誰代表參選，現在這只是一個會面的想法，要談合作還差太遠了。

媒體詢問，郭台銘是否對總統大選有更新的規劃，或是在三方會談會決定動向。劉宥彤表示，到目前為止沒有參選的規劃，其他事情就順其自然。

郭柯王三人會談是否採公開形式，劉宥彤表示，目前各種可能性都有，不會排除。幕僚現在僅處理三方想要會面的部分，其他部分已經超過被交辦的範圍，但她認為應該會先對於國家目前面臨的情勢交換意見，大概不會跟選舉有完全的相關。「只要為中華民國好，為民眾謀福祉，郭台銘都會很願意去做。」

媒體詢問，郭台銘延攬前主播蔡沁瑜擔任永齡基金會副執行長，外傳將接發言人，代表郭陣營為選舉做準備。劉宥彤表示，不是為了選舉，而是永齡基金會事情也很多，加上有媒體需求，蔡沁瑜的加入可以加強跟媒體聯繫互動，協助基金會業務，現在談選舉還太早。

媒體追問，目前是否只有國民黨副主席郝龍斌聯繫上郭台銘。劉宥彤指出，這要問郭台銘，因為兩人若有聯繫，並不會透過幕僚，也不清楚韓陣營是否有直接聯繫郭台銘，至少幕僚沒有收到消息。（編輯：謝佳珍）1080813