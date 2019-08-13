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黨產會查是否附隨組織 救總：人事非國民黨決定

最新更新：2019/08/13 13:03

（中央社記者顧荃台北13日電）黨產會調查中華救助總會是否為國民黨附隨組織，救助總會今天表示，救總人事業務都不是國民黨決定，且長期救助泰北義胞，駐泰代表童振源還致函救總，盼共同協助泰北發展。

針對財團法人中華救助總會是否為國民黨的附隨組織，行政院不當黨產處理委員會今天召開聽證會，爭點為「救總是否為國民黨實質控制其人事、財務或業務經營的組織」、「是否非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制」。

據黨產會報告，救總是因應前總統蔣中正民國39年3月呼籲救濟大陸災胞而成立，常務理監事多由國民黨中央委員擔任，一般理監事人選需經黨中央同意。

黨產會說，財務部分，救總自39年成立至106年止，收到政府補助和娛樂場所大陸救濟金超過新台幣66億元，一般捐款不足3億元，救總購置、改建不動產的經費多來自政府補助，且將不動產出租，每年收取超過4500萬元的租金。

救總委任律師葉慶元說，很遺憾黨產會預設立場、有失中立，救總是民間響應政府號召成立，以急難救助與國際人道援助為宗旨，救總理監事均自行決定，不是國民黨指派，第一屆理監事成員跨政黨、宗教、族群，包括無黨籍的台大校長傅斯年、台籍將領李友邦和蔣渭水胞弟蔣渭川等人。

葉慶元表示，政府補助均專款專用，救總身為民間團體，依法向內政部提出報告，不受國民黨監督，國民黨僅曾就個案請救總報告，並非通例；救總財產為自行購置，與政府或國民黨無涉。

救總理事長張正中會前受訪時說，救總當時成立的定位就是人道救援組織，任務是海內外人道援助工作，包括扶助泰北孤軍義胞等，現任駐泰國代表童振源10日還致函邀請救總參與「台灣協助泰北發展訪問團」。

張正中說，救總都是依照政府法規行事，由會員選舉理監事、理監事選出理事長，並每年將開會紀錄、選舉結果、工作計畫、經費收支等資料提報到內政部，黨產會的報告完全沒有任何書面紀錄可證明救總的人事是由國民黨決定。（編輯：張均懋）1080813

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