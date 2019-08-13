韓國瑜北部競辦人事 鄭世維任辦公室主任

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨總統參選人韓國瑜競選總部今天表示，北部競選辦公室主任將由國民黨文傳會副主委鄭世維擔任，也將設置策略小組、議題小組，規劃選戰策略、揭發弊案與議題辯護。

韓國瑜競選團隊仍在籌組中，目前已設立南部、北部競選辦公室，由前立委林國正擔任執行長、立委許淑華、前立委孫大千擔任副執行長，日前網羅前台視主播何庭歡擔任發言人，盼打造團隊年輕形象。未來將公布新一波團隊名單，橫跨各縣市的年輕議員和黨內優秀人才。

韓國瑜競選總部今天發布新聞稿表示，鄭世維將擔任北部競選辦公室主任，將設置策略小組及議題小組，策略小組負責規劃選戰策略和競選節奏，議題小組負責揭發相關弊案與議題辯護。

競選總部指出，策略小組成員有前立委謝國樑，國民黨台北市議員王鴻薇、應曉薇、徐弘庭、戴錫欽，以及國民黨新北市議員葉元之。

另外，議題小組成員則包括國民黨台北市議員王欣儀、張斯綱，國民黨新北市議員唐慧琳，國民黨高雄市議員黃紹庭，國民黨文傳會副主委黃子哲，文傳會副主委兼發言人洪孟楷。

鄭世維曾擔任台北縣議員，也當過新北果菜公司副總經理，在今年初被國民黨徵召，以政論節目名嘴之姿投入新北市三重區立委補選，但最後以5000多票輸給現任民進黨立委余天。（編輯：林興盟）1080813