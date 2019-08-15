郭柯王18日祈福法會是否合體 幕僚：順其自然

鴻海創辦人郭台銘（左起）、台北市長柯文哲與國民黨籍立法委員王金平受邀出席18日在桃園舉行的世界佛教青年僧伽會第16屆年會。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北15日電）外傳郭台銘、王金平、柯文哲18日將在桃園合體，三方幕僚今天中午舉行會前會，郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，三方幕僚達成共識，18日的會面順其自然、不強求，並未提及選舉相關話題。

外傳鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與剛組台灣民眾黨的台北市長柯文哲將結盟，日前也傳出3人18日將在桃園體育館舉行的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」上合體。

劉宥彤下午受訪時表示，今天三方幕僚的會前會約進行半小時，郭陣營由她與永齡基金會副執行長蔡沁瑜出席，王金平陣營則由顧問黃萬翔代表、市府方面由顧問蔡壁如出席。

劉宥彤說，由於柯文哲日前說3人可以見面，如果王、郭不排斥，幕僚就先行會面，因此三方幕僚互相了解一下近日收到的邀請函是否有重複，剛好有一個交集就是18日在桃園的法會。

劉宥彤指出，柯文哲當天都在桃園，但王金平有台中的行程，郭台銘中午則有另一組客人，因此郭、王行程都還需要協調，也還在考慮，最後幕僚初步的決定就是彼此不強求，順其自然。

媒體追問順其自然的意思，劉宥彤說，大概就是如果有去，就看看是否3人會碰到，如果3人無法剛好在同一個時間，也不必一定要在這個場合碰面，本來就不必然一定要出席這個活動，只是剛好是3人行程的交集。

至於外界認為，柯文哲對於2020大選一頭熱，郭台銘是被逼著上架，劉宥彤說，沒有誰逼誰的問題，這都是過於揣測的說法，大家比較關心的還是2020選舉，但到目前為止，郭台銘並沒有宣布、也沒有表達任何想法。

外傳郭陣營認為柯要擔任副手才可能出征，劉宥彤說，「沒有這個想法。」

有關三方幕僚會面目的，劉宥彤說，除了討論行程外，還帶了永齡基金會新任副執行長蔡沁瑜認識柯、王幕僚，因為她將開始休假，基金會本就跟王金平有合作，柯文哲組黨之後也希望辦一些青年活動，未來可能有業務的交流和往來，因此藉這個時機碰面。（編輯：楊玫寧）1080815