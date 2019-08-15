韓競總回應打麻將：回歸市政拒絕政治鬥爭

（中央社記者王淑芬高雄15日電）民進黨高雄市議員林智鴻以市長韓國瑜在峇里島打麻將照片，打臉韓國瑜「當市長後沒打過麻將」的說法。韓國瑜競選總部今天發布新聞稿籲「回歸市政拒絕政治鬥爭」。

林智鴻昨天在臉書揭發韓國瑜年初在峇里島度假打麻將的照片，摧毀了韓「當市長後沒打過麻將」的說法。

韓在峇里島照片被揭露後，對記者說，「不得不合理的猜測，是不是自己選上市長之後就一直被『跟監』」，還疑是專業攝影機所為。

韓競總發布新聞稿引用媒體民調指有近8成的民眾認為大驚小怪、偷拍韓非公務聚會是不可取的，還指出，韓只是與家人出遊的私事，若換成是林智鴻帶家人出遊被有心人偷拍後做政治鬥爭工具又做何感想，質疑「選舉有必要做到這麼惡劣嗎」。

競總說，韓是經朋友提醒，「有這麼多不同角度的照片」而產生合理的懷疑與推測，競總呼籲林別把時間與力氣浪費在偷拍不可取的事情上，多把體力與精力專注在市政。

林智鴻透過媒體群組回應，打麻將不是什麼大事，一邊打麻將一邊吹噓自己沒打，是涉及誠信問題。他說，原本一句道歉就可落幕的事件，韓卻左扯國家機器，右改口說「沒在高雄玩」的文字遊戲，再拿有利自己的民調數據繼續騙人騙己、自欺欺人。（編輯：林沂鋒）1080815