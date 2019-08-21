蕭美琴接受徵召 爭取花蓮立委連任

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）民主進步黨籍花蓮立委蕭美琴今天下午表態接受黨中央徵召，投入明年花蓮立委選舉，爭取連任，她並召開記者會說明參選原因及坦言參選是艱困的決定。

蕭美琴深耕花蓮10年，民國105年區域立委選舉，以6萬3231票擊退時任中國國民黨籍立委王廷升，她拿下53.77％得票率，創下綠營在花蓮最高得票率。

記者會中，蕭美琴指出，參選原因有三，包括重大建設延續、回應鄉親期待及憂心台灣民主環境等，尤其這幾年爭取到的蘇花改瓶頸路段可行性評估、花東縱谷公路安全景觀大道三期工程等，都還需要持續發聲。

她也坦言，84年因台海危機放棄美國學業、國籍，回到台灣就是想為台灣付出。對於台灣政治民粹口號語言至上、刻意操弄語言的政治極度厭惡，她再次參選是困難的抉擇，為的不是利益得失，而是對台灣有沒有實質的幫助。

媒體提問，外傳前花蓮縣長傅崐萁也有參選意願。蕭美琴對此指出，他若參選，選戰會更艱辛，就更應該由她承擔，但決定參選就是繼續努力，秉持著對得起自己良心的精神，踏實從政。

國民黨花蓮立委參選人已在6月定案，國民黨提名參選人黃啟嘉今天接受媒體聯訪時指出，蕭美琴是可敬的對手，民進黨徵召蕭美琴是對他的尊重，也會全力應戰。

黃啟嘉表示，不管是誰當選，都應該與地方政府合作協調，團結向中央爭取資源，參選過程會積極爭取傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚支持，這點他有信心比蕭美琴更適合。

媒體提問，外界推測國民黨可能會「換嘉」禮讓傅崐萁參選。對此，黃啟嘉指出，這推論不可能成立，國民黨的力量都會團結起來支持黨內人選。（編輯：戴光育）1080821