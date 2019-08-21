不滿被說成一人政黨 台聯怒嗆柯文哲亂講話

台灣團結聯盟不滿被台北市長柯文哲說成是「一人政黨」，黨主席劉一德（圖）21日表示，柯文哲顯然不知道台聯的發展，對台聯的批評不是事實，請柯文哲不要亂講話。中央社記者范正祥攝 108年8月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）台灣團結聯盟不滿被台北市長柯文哲說成是「一人政黨」，台聯黨主席劉一德今天表示，柯文哲顯然不知道台聯的發展，對台聯的批評不是事實，請柯文哲不要亂講話。

台聯在中央黨部舉行記者會，宣布提名前台北市信義區長春里里長、現任文宣部主任潘厚勳參選明年台北市第7選區（信義、南松山）立委。記者會場合，與會台聯幹部對於柯文哲昨天在公開場合把台聯說成是「一人政黨」的言論表達不滿。

台聯組織部主任周倪安轉述，根據好幾家媒體的報導，柯文哲昨天下午出席台北市殯葬管理處「生命教育與環保葬」宣導講座時說，「除了藍綠兩黨之外都是曇花一現，新黨、親民黨、台聯黨都是一人政黨」。她促請黨中央嚴正駁斥柯文哲。

周倪安促請黨中央駁斥柯文哲對台聯批評的提議，獲得其他黨務幹部群起認同。

對此，劉一德回應，柯文哲會這麼說，顯然不知道台聯的發展。

劉一德代表台聯表達，柯文哲對台聯的批評，不是事實，「柯文哲不要亂講話」。

台聯副秘書長王銘源指出，台聯創黨至今已經18年。前總統李登輝從來沒有當過台聯的黨主席，現任台聯黨主席劉一德已經是第4任黨主席，之前3任黨主席分別是黃主文、蘇進強、黃昆輝。台聯都是依照民主程序選出黨主席，不是一人政黨。

王銘源說，請柯文哲把台聯的歷史搞清楚，不了解台聯的歷史就不要亂講話。（編輯：林興盟）1080821