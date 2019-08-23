總統金門巧遇馬英九 府澄清未要求改道

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文與前總統馬英九在金門巧遇，總統府發言人張惇涵今天轉述，總統覺得象徵國家團結的八二三這天，能有這個機遇，也是很好的事情；並澄清沒有要求馬英九改道。

聯合新聞網報導，雙英會背後有一段維安插曲，馬前總統辦公室證實，金防部、金門縣警察局等國安單位，確實一直透過管道，希望馬能改變原本帶學生在太武山健行的行程。國安單位不僅要求馬要避開蔡的車隊，還以蔡在太武山上的行程有動員英粉等綠營支持者聚集、怕會對馬造成困擾等安全理由，要馬改道避開。

總統府發言人張惇涵晚間表示，相關單位已有所說明，並沒有要求馬英九改道一事。蔡總統是在結束八二三61週年中樞紀念儀式上座車後，得到相關回報，在前往下一個行程途中，可能會遇到馬英九。蔡總統隨即指示，如果在途中有遇到馬英九，基於禮貌與尊重，就停車並下車與馬英九致意。

張惇涵表示，而實際上，現場雖然停留時間不長，但互動氣氛不錯，參與馬英九活動的年輕朋友也相當熱情，蔡總統也覺得，在象徵國家團結的八二三這天，能有這個機遇，也是很好的事情。（編輯：林興盟）1080823