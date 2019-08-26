拜會塔羅牌名人 郭台銘幕僚：無關預測大選結果

鴻海創辦人郭台銘（圖）幕僚劉宥彤表示，郭台銘拜會塔羅牌名人蘇仁宗只是基於對支持者的愛護，雖有抽牌聽取建議，但與預測大選結果無關。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北26日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤今天針對外傳郭台銘算塔羅牌預測大選將勝出表示，郭台銘拜會塔羅牌名人蘇仁宗只是基於對支持者的愛護，雖有抽牌聽取建議，但與預測大選結果無關。

郭台銘與前立法院長王金平、台北市長柯文哲合作參選2020總統大選的傳言不斷，有媒體報導指出，郭台銘曾在6月拜會蘇仁宗，當時郭台銘詢問是否會當選總統時，抽中最喜歡的「黑桃4」，牌面結果預示郭台銘在明年大選會當選總統。

劉宥彤下午受訪表示，蘇仁宗是郭台銘的支持者，在初選時數次表達身體不好，此生心願是要見到郭台銘，郭台銘是基於對支持者的信任及愛護前往，雙方會面時間約30分鐘。

劉宥彤指出，蘇仁宗有其信仰與專長也表達對郭台銘的支持，郭台銘當場的確有抽了一張撲克牌，蘇仁宗也提供一些建議、祝福，主要是希望郭台銘在初選時再接再厲，和初選結果或未來發展並無關係。在此也感謝蘇仁宗的支持，此事若有不適當被任何形式渲染，非郭台銘的本意。

媒體詢問對於郭台銘抽到「黑桃4」，蘇仁宗給予何種建議，劉宥彤表示，蘇仁宗認為當時郭台銘應該忌諱不要太衝動，然後能展現雄心萬丈的勇氣，初選必須一鼓作氣，最重要是郭台銘要展現感性一面，對未來並沒有預測，只是透過牌給郭台銘建議。

劉宥彤指出，郭台銘當時拜會蘇仁宗，只是閒話家常，觀看蘇仁宗的收藏，並與蘇仁宗的小女兒互動，抽撲克牌只是現場的一個遊戲，並給予建議，跟媒體所報導的預測大選結果沒有關係。

劉宥彤說，世間之事有賴於99分的努力及1分的信念，尊重蘇仁宗的專長，但請各界勿無限上綱，應以科學及務實的態度面對人生與挑戰，現在媒體把這件事情繪聲繪影跟預測總統大選結果綁在一起，郭台銘覺得這不是一個科學的態度。（編輯：林興盟）1080826