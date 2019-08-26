網羅青年加入團隊 郭台銘幕僚：與選舉無關

（中央社記者王承中台北26日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤今天就外傳郭台銘將籌組青年軍為參選鋪路表示，郭台銘希望成立青年平台，推動青年參與台灣發展，跟選舉無關，網羅涉獵政治的青年，對永齡基金會發展也有幫助。

郭台銘與前立法院長王金平、台北市長柯文哲23日首度在台北市政府舉辦的「八二三砲戰紀念音樂饗宴」同框，包括柯文哲幕僚李縉穎、前國民黨青年團總團長林家興等人，都現身在郭台銘的幕僚人員中，外傳郭台銘將籌組青年軍，為參選鋪路。

劉宥彤下午受訪表示，在初選過後，郭台銘認為年輕人是國家的未來，希望能成立永齡基金會的青年平台，從年輕人參與公共事務、創新創業、慈善環境永續等三個面向著手，這三個領域都會成立一些青年智庫，主要是想長期推動年輕人參與台灣未來發展，跟選舉無直接關係。

媒體詢問李縉穎、林家興的專長都是政治方面，劉宥彤表示，過往永齡基金會主要從事民間業務，但後來發現政府政策跟推動台灣很多的發展有關，相信網羅有涉獵政治領域的年輕人，對基金會的發展有幫助。

媒體追問幕僚團隊換血是否跟初選落敗檢討有關，劉宥彤指出，現在沒有競選團隊換血的問題，因為沒有競選團隊，但經過初選後，對於參與公共事務，是否應有更多的政策建議，這是郭台銘在思考的。郭台銘過去以慈善捐款方式進行公共事務，但未來郭台銘相信有更好方式為民眾帶來貢獻。

至於是否在籌備政策白皮書，劉宥彤指出，未來會形成非常多政策的建言，包括0到6歲國家幫忙養、100億身障基金等相關建議，都是當時引起社會廣泛回響政策，不會因為郭台銘是否參與大選就停擺，將會負責把政策在聽從各界的建議後推出。

郭台銘辦公室則表示，永齡基金會長期關注青年發展議題，網羅各領域優秀青年人才，都是很正常的事，並非外傳為選戰籌組青年軍。

外傳郭台銘將在9月初對外宣布參選，劉宥彤表示，郭台銘並未說要參選2020，現在談這些都是臆測，郭台銘現在比較專注在對台灣公共政策未來發展，是否參與2020總統大選目前還沒有考量，現在講連署的事情也太早。

對於蘋果日報所做的民調顯示若郭台銘、柯文哲合作，支持度領先總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜，劉宥彤指出，現在民調本身只是給民眾參考，因為郭台銘並未明說要參選，現在民調都是臆測性，但是感受到民眾對於大選有不一樣的想法。

媒體詢問郭台銘是否在等國民黨換韓國瑜，劉宥彤表示，目前郭台銘並未說要投入大選 ，而不管現任的蔡總統或韓國瑜，都是國民兩黨推出的人選，民調有變化，藍綠陣營應去理解能否符合民眾期待，民調結果跟郭無太大關係。（編輯：林興盟）1080826