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拜會塔羅牌名人 郭台銘：不相信算命占星預言

最新更新：2019/08/26 22:45

（中央社記者王承中台北26日電）鴻海創辦人郭台銘今天對傳他找塔羅牌名人蘇仁宗預測總統大選表示，他不相信算命、占星、預言，對於照片流出，他認為有人刻意為之，目的不明，蘇仁宗當時未提及任何選舉結果。

郭台銘與前立法院長王金平、台北市長柯文哲合作參選2020總統大選的傳言不斷，傳郭台銘曾在6月拜會塔羅牌名人蘇仁宗詢問是否會當選總統，結果抽中最喜歡的「黑桃4」，預示郭台銘在明年大選會當選總統。

郭台銘幕僚劉宥彤下午受訪表示，郭台銘拜會蘇仁宗只是基於對支持者的愛護，雖有抽牌聽取建議，但與預測大選結果無關。

郭台銘也在晚上針對蘇仁宗事件在臉書粉絲團發布聲明表示，在此嚴肅表達他雖然有信仰，祭拜祖先，但並不相信算命、占星、預言等等，對於時隔數個月，照片流出，認為有人刻意為之，目的不明，為了避免此事被利用，或許在未來發生其它損及民眾的事件，他認為有必要導正視聽，大家必須謹慎看待，不要只因與名人之合照就相信莫須有的事。

郭台銘指出，數個月前蘇仁宗要求與他會面，多次透過許多郭粉支持者管道表達曾重病經歷生死關頭，希望能見面，這是畢生心願，他基於對粉絲的愛護與對身體不適長者的敬重，才在行程間短暫會晤了蘇仁宗30分鐘。

郭台銘表示，但這場溫馨私下與蘇仁宗及其家人會面的照片，竟被有心人士流出，並且繪聲繪影加油添醋成為故事，深感遺憾，所謂的牌卡內容當時也僅視為蘇仁宗對他的支持、忠告及打氣，並無所謂神通廣大之意。如今有媒體更是穿鑿附會，蘇仁宗當時並未提及任何選舉結果之事。（編輯：林興盟）1080826

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