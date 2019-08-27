獲邀接蔡總統後援會幹部 郭信良：慎重考慮

（中央社記者楊思瑞台南27日電）總統蔡英文尋求連任的競選總部決策委員會召集人洪耀福，今天到台南市議會拜會無黨籍議長郭信良，並邀請郭信良出任蔡英文台南後援會總會長。郭信良說，會慎重考慮是否接受。

現為無黨籍的郭信良原為民進黨員，已連任6屆台南市議員；去年底未獲民進黨內推派參選議長，因不滿黨內作業，宣布退出民進黨。在獲得國民黨與多數無黨籍議員支持，加上3名當時的民進黨籍議員「跑票」力挺，順利當選議長。

洪耀福今天與競選總部執行長沈發惠、委員黃承國等人一起到台南市議會拜會郭信良。洪耀福表示，希望郭信良能在總統大選時給予協助，並討論未來選舉組織架構如何安排。

洪耀福表示，郭信良是長期以來的老戰友，這次總統大選是台灣未來命運關鍵的重要戰役，要團結所有愛台灣、挺台灣的力量，所有愛台灣的朋友都不能缺席。

郭信良表示，他從蔡總統第一次選黨主席開始就一路力挺，卻也因此被嚴重抹黑，像「與狼共舞」之類的話都曾出現。這次總統大選相當關鍵，台灣所有民眾要團結一起，努力讓人民生活更安定。他將慎重考慮是否接下後援會總會長的任務，如果答應了就會全力以赴。（編輯：林沂鋒）1080827