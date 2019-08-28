若郭參選藍11月開鍘 韓辦：與大家預期不符

（中央社記者余祥台北28日電）外傳鴻海創辦人郭台銘9月初宣布選總統，基層呼籲開鍘聲浪不斷。對於開鍘時間點，韓國瑜北辦主任鄭世維今天說，若9月連署申請還不算正式登記，似乎跟大家預期不符，既然黨已正式提名，就不該讓外界有遐想。

國民黨考紀會主委魏平政說，若有非國民黨提名人在11月正式登記，一定開鍘；至於9月申請連署階段，若地方黨部搜集事證認為有開鍘必要且上呈，黨中央一定會處理。

外傳鴻海創辦人郭台銘除將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟外，又傳出將攜手親民黨主席宋楚瑜吸「韓粉」，且郭台銘宣布參選的時間點可能在9月17日連署申請截止的前一週。

國民黨基層呼籲開鍘郭台銘、王金平的聲浪不斷，不過，對於開鍘時間點，究竟是9月連署申請時或11月正式登記時，黨內有不同想法。

國民黨總統參選人韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維今天受訪表示，的確有人認為待11月正式登記時，國民黨才需啟動考紀程序，但根據中選會公告，9月13日至17日就是申請成為被連署人的時間，這就算是正式的登記，若硬要說11月才是正式登記，跟大家的預期有所不同。

鄭世維認為，若等到11月才需要啟動黨紀，有一些立委初選落敗的人，是否也可以繼續大張旗鼓樹立看版，反正黨中央11月才會處理。

媒體追問，是否認為9月黨中央就應該有所動作，鄭世維說，既然黨已經提名就是一致對外，不要讓外界有遐想，不過還是尊重黨中央認定。

有黨內幹部直言，既然黨已有正式提名參選的人選，若9月郭台銘開始連署，還要國民黨「戴綠帽」戴到正式登記的11月，根本說不過去，9月一連署申請就應該立即開鍘，否則勢必影響韓國瑜選情。

考紀會主委魏平政表示，根據黨章規定，若有非國民黨提名人在11月18日至11月22日正式登記，當然一定開鍘，這不只限定於總統參選人，立委參選人也一樣。

魏平政說，黨章規範的只是一個「底線」，11月18日之前，包括9月13日至17日的連署申請，就需要回歸「個案認定」，若地方黨部搜集事證後，認為有開鍘必要，上呈黨中央，黨中央一定會處理。

中選會將於9月12日發布總統選舉公告，要透過連署參選者，須在9月13日至17日向中選會申請成為被連署人；中選會將在11月13日以前公告總統、副總統選舉連署結果；11月18日至11月22日受理總統、副總統候選人登記。（編輯：謝佳珍）1080828