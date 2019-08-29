外交部籲北京勿做錯誤判斷 造成歷史遺憾

（中央社記者游凱翔台北29日電）美前駐聯大使海利表示，若任北京鎮壓香港，下一個就是台灣。外交部發言人歐江安今天表示，希望香港回應民意期待盡快回歸穩定，籲北京及香港不要做出錯誤判斷，造成歷史遺憾。

美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）投書福斯新聞（Fox News）網指出，香港局勢牽動全球，如任由中國鎮壓香港，下一個目標就是台灣，將對美國的亞洲盟國構成更大危險。

外交部上午舉辦例行記者會，歐江安會後對此議題表示，外交部感謝海利投書，表達對台灣強而有力且公開的支持。

歐江安指出，台灣關心香港情勢發展，支持香港人民追求民主自由，希望香港當局回應民意的期待，讓香港社會回歸穩定及正常運作，也呼籲北京及香港當局，不要把情勢惡化的責任，推卸給不存在的外力介入，也不要做出錯誤的判斷，造成歷史的遺憾。

歐江安說，台灣政府關切區域緊張情勢發展，將加速國防投資，強化自我防衛能力，以負責任的態度來面對不斷升高的軍事威脅；政府也會善盡區域成員責任，與美國等理念相近國家強化安全合作，共同促進區域和平、穩定及繁榮。

針對台灣政府是否將提供香港任何協助。歐江安僅表示，台灣會在不違反港澳關係條例的立法精神上，本於人道原則及相關規定審慎處理。（編輯：蘇志宗）1080829