鳳凰飛走雞進來言論惹議 韓國瑜解釋：築巢引鳳[影]

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天提出解決青年貧窮感的「撐腰3策」，包括支持銀行設立「自立成家低利貸款」、推動老青共居、留才補助，主張要將資金提早挹注在年輕人最艱苦的歲月，讓他們可以築夢、成家。

韓國瑜提到台灣面臨人才外流，只有勞動力進來的問題時，以「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」形容，其國政顧問團社福組召集人馮燕趕緊提醒，不能這樣講，不可以歧視勞動力；韓國瑜解釋，他的意思是說，台灣也要築巢引鳳。

韓國瑜與國政顧問團總召張善政、社福組召集人馮燕、中正大學社福系副教授吳明儒中午臉書直播說明青年政策。韓國瑜說：「人是英雄、錢是膽，幫年輕人找回膽。」

韓國瑜提到，社福問題範圍廣，總統蔡英文稱現在是經濟最好的時候，但今天媒體報導，很多街友沒有回家的路，這是多大的諷刺；這段時間勞基法修惡、年輕人不吃不喝14年才能買房、人才外流等，有許多問題待解決，今天先針對青年問題提出「撐腰3政策」。

撐腰第一策是「第一桶金（自立成家基金）：給你錢，做自己」。馮燕表示，這是一種青年生命歷程中的所得重分配概念，政府以「就業安定基金」做為信用保證，支持銀行設立就業青年申請的自立成家低利貸款，讓青年可以在前期薪水不高、較為辛苦的階段，不必放棄築夢、成家，工作10年後再逐年攤還本金，若保守估計信保8成，可有5倍槓桿效益，政府用100億元擔保，各銀行即可提供500億元借貸。

韓國瑜說，這項政策是「政府挺銀行、銀行挺年輕人」，達成青年、金融界、國家三贏局面。

撐腰第二策是「老青共居：住一起，省到底」，政府發展優教住宅幸福社區，在理想學區內加大青年租屋的補貼力度，鼓勵青年與銀髮族在社區內共居，可活化閒置老屋、陪伴獨居老人。

韓國瑜指出，高雄市政府推動老青住宅，11月開始進行，透過社會住宅包租代管，委託專業辦理，鼓勵長輩家中多餘房間，以適宜價格分租年輕人。

撐腰第三策是「留才補助：留台灣，我挺你」，政府將整合現有獎勵制度，對願留台灣發展的青年科技產業人才、返鄉青年，協助安家立業、創業就業、藉以達到活化社區、根留台灣效果。

張善政指出，「韓國瑜為你撐腰」政策盼由網友提供更好的名稱，未來將進行海選；韓國瑜說，他先報名當第一個，他希望叫做「相挺政策」，愛與包容還要加上行動和政策。（編輯：謝佳珍）1080829