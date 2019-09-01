參訪中東心得 郭台銘：找回務實經貿外交精神

（中央社記者王承中台北1日電）鴻海創辦人郭台銘今天分享中東訪問心得表示，在談選舉只有藍綠統獨議題外，可選擇專注在經濟科技發展，他提出產業外交，找回當年台灣務實經貿外交的精神，達成台灣獲利的目標。

郭台銘日前應日本軟體銀行集團社長孫正義邀請前往中東訪問，今天在臉書上分享前往沙烏地阿拉伯參訪的心得。

郭台銘表示，在每天政治口水，只要談選舉就只有藍綠的意識型態與統獨議題之外，可以選擇另一條道路，就是把大部分的心力與時間專注在經濟及科技發展上，以台灣擁有的產業實力向全世界找尋機會。

郭台銘指出，他提出「產業外交」，「經濟進，政治出」，「經濟進，利益出」將當年前總統蔣經國與前行政院長孫運璿的務實經貿外交精神找回來，真正達成最後台灣獲利的目標，這個利不僅是經濟上的利益，更能增加實質關係的盟友利益。

郭台銘表示，沙國全國平均壽命大概只有60多歲，此行他也向沙國介紹台灣在醫療及衛生領域的發展，沙國衛生部長近日也希望來台灣參訪，這就是他曾說，台灣應建立大健康產業，向外輸出的機會無遠弗屆，所得的稅收增進人民福祉，像是0到6歲幼兒國家養等政策也絕不會是空談。

郭台銘指出，沙國有豐富的石油礦產，目前以便宜的電力建立煉鋁產業，希望增加更多除石化及鋁業的其它產業，但沙國長期勞動力仍不足，期待朝向自動化、機器人化的型態發展，他認為只要有心，沙國未來的產業自動化和機器人等就靠台灣。

最後，郭台銘還在文末標注「不管選不選總統經貿外交永遠的使命」、「中華民國最強外掛」的標籤。（編輯：楊凱翔）1080901