李問被質疑憑什麼選馬祖立委 許淑華出手救援

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨發言人李問自動請戰出征馬祖立委，他與台北市立委參選人許淑華今天一起接受廣播節目專訪，遭連番質疑「憑什麼去馬祖」；許淑華連忙出手救援，李問也承諾，即使選不上，也會住到馬祖。

民進黨布局立委選戰，明天中執會可望徵召馬祖等艱困選區人選。李問與台北市松山信義區立委參選人許淑華早上一起接受「周玉蔻嗆新聞」廣播專訪。

周玉蔻連番質疑，李問「和馬祖是什麼關係？憑什麼去馬祖？」李問解釋，自己長期關注國防、國際觀光與外交，過去常有機會到馬祖。

不過，周玉蔻說，馬祖人會認為要賺錢，如果民進黨人選上立委，共產黨就不跟馬祖交流了；李問則說，馬祖的中國大陸觀光客約占10%，還是以台灣的觀光客為主，不管中國大陸或各國觀光客都要平均行銷。

周玉蔻追問李問「憑什麼到馬祖？能帶給馬祖什麼東西？」李問說「我有高度的意願去參選」，周玉蔻則認為，意願是一回事，「我也有高度意願當總統，從來也沒有敢選總統」。

許淑華出聲緩頰說，「李問是要把馬祖的好，讓大家知道」。

周玉蔻認為，民進黨拋棄了馬祖8年，沒有提立委人選，現在突然推出李問，然後說他好棒棒，根本沒說服力。

許淑華解釋，民進黨這次會放年輕人在艱困選區，就有抱持讓他們在地方好好經營的想法；周玉蔻追問「若選不上（立委），會住到馬祖嗎？」李問連忙說「會啊！會啊！」周玉蔻又問「發誓？不回來？」李問有點語塞反問「什麼？」許淑華說，「還是會來回啦，他會在那邊蹲點、繼續做服務」。

另外，許淑華也被問到，總統蔡英文的支持度遠大於民進黨支持度，怎麼看整體作戰。

許淑華說，的確有這樣的危機感，這屆民進黨國會過半，但有民眾質疑沒有好好推酒駕防制、司改等政策，因此民間有氛圍認為，下屆不要讓任何一個政黨獨大，她非常憂心；許淑華說，過去政策推動初期，有不同意見，必須要找出最大公約數，當時對外論述沒有說清楚，立法院也沒有把困境呈現出來，以致於讓民眾誤會。（編輯：林興盟）1080903