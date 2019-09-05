酈英傑：人才循環大聯盟 促專業人才交流

（中央社記者黃旭昇新北5日電）美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天表示，搬進台北市內湖的新館，是美台夥伴關係長期承諾的重要象徵。推出「人才循環大聯盟」計畫，盼促進美台間更多的學術與專業人才交流。

美國在台協會今年巡迴多個縣市舉辦「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」，第9場巡迴展移師到新北市淡水海關碼頭展出。市長侯友宜今天晚上出席開幕茶會。

AIT處長酈英傑致詞表示，美國國會在西元1979年通過台灣關係法，並成立美國在台協會。 每年超過2萬名台灣學生到美國求學，且持續攀升，也愈來愈多美國學生到台灣讀書。AIT和台灣推出「人才循環大聯盟」計畫，促進彼此學術與專業人才交流。

他致詞說，台灣的轉型及美台關係過去的進展意義非凡。展望未來將持續強化並擴展美台關係。AIT剛搬進位於台北市內湖的新館，就是美台夥伴關係長期承諾的重要象徵。將增進美台安全合作、經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色。

侯友宜致詞特別感謝AIT多次與新北共同主辦音樂會，讓市民可享受高水準的美國文化活動，也歡迎美國企業到新北市投資，市府會提供服務與資源協助。盼彼此國際經貿、教育文化能更密切合作交流。

侯友宜說，新北市與美國俄亥俄州瑞奇蘭郡等5個城市，締結為姊妹市，以城市交流的靈活角色，拓展外交與國際關係的軟實力，也會積極參與國際性事務。

協會表示，展覽展出至9月26日，包括照片、影片及擴增實境等互動裝置，以新媒體展演形式展現美台關係40年間重大活動，美台雙邊深刻且廣泛的各種互動與往來。

協會說，9月是AIT@40的「教育月」，象徵台灣與美國間密切的教育合作，協會與天下雜誌教育基金會合作成立數位行動美國資料中心，行動車除配置書架、圖書繪本，也配備大尺寸螢幕與觸控電腦，服務偏遠地區有資訊需求的民眾，創造更多學習機會。（編輯：張銘坤）1080905