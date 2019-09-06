吳釗燮投書外交家 呼籲聯合國接納台灣

（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）外交部長吳釗燮投書「外交家」表示，台灣擁有豐富的經驗與貢獻，禁止台灣分享經驗與重要資訊十分荒謬。他呼籲，建立一個具有包容性的聯合國需要納入台灣。

聯合國大會即將於9月17日召開，吳釗燮投書「外交家」（The Diplomat）希望能加入聯合國體系，提供台灣豐富經驗並做出貢獻。

他在投書中表示，總統蔡英文7月過境聯合國總部所在的紐約時，向台灣駐聯合國友邦常代重申台灣有權參與聯合國體系，台灣也願與全球夥伴攜手合作，達成聯合國永續發展目標。但台灣卻因為政治因素干擾持續被排除於相關會議、機制與活動之外，損及聯合國永續發展目標基礎。

吳釗燮指出，台灣在減貧與達成零飢餓目標上有顯著進展，1993年起推動的全民健保覆蓋率達到99.8%，廢棄物回收率在2018年提升到55.69%、識字率達98.8%、嬰兒死亡率僅千分之4.2，這些數值遠優於聯合國永續發展目標的設定標準。

近年來台灣對太平洋、亞洲、非洲、拉丁美洲與加勒比海夥伴國家提供發展援助與合作，2018年台灣在39個國家就永續發展目標相關領域進行合作計畫。吳釗燮指出，考量台灣的豐富經驗與貢獻，禁止台灣分享有助於改善國際協調努力的經驗與重要資訊，十分荒謬。

吳釗燮也對將台灣排除於聯合國外的2758號決議提出異議。他表示，這項決議並未解決台灣在聯合國的代表權問題，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分。台灣從不是中華人民共和國的一部分，只有台灣以民主程序選出的政府才能代表台灣2300萬人。但聯合國持續不當引用並錯誤解釋2758號決議，以正當化排除並孤立台灣的錯誤作為，令人遺憾。

投書也援引聯合國憲章第100條規定指出，聯合國秘書長與職員在執行職務時，不得尋求或接受組織以外的任何政府或當局指示。但當中國強迫聯合國體系遵循「一個中國」原則時，聯合國常無所作為，這包括近來聯合國經濟與社會理事會（ECOSOC）因為部分組織在文件中提到台灣時沒有使用中國要求的用詞，拒絕給予部分非政府組織諮詢地位。

吳釗燮指出，一個真正包容的聯合國不應遺漏任何人，但聯合國卻拒絕台灣護照持有者參訪或出席會議，台灣媒體也無法取得聯合國採訪證。這些作法既不公平也充滿歧視，並違反聯合國普遍性原則。他呼籲聯合國應言行一致，立即採取行動，改正排除台灣的不當作法。

投書最後指出，台灣從未因為情勢險峻而退縮，台灣已做好準備，並有意願與能力做出貢獻。若聯合國持續屈服於中國脅迫，拒絕台灣參與，只會助長北京氣焰也損及聯合國國際合作的努力。若聯合國確實有意增進包容並達成全人類永續發展，應向台灣敞開大門。（編輯：徐崇哲）1080906