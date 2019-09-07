台灣撐香港 蔡總統：守護好我們的民主自由

（中央社記者蘇木春台中7日電）總統蔡英文今天在出席全國青商後援會成立大會時表示，很多人現在都在講「撐香港」，大家說台灣撐香港最好的方法，就是「守護好我們自己的民主自由」。

「2020蔡英文總統連任全國青商後援會」成立大會今天在台中舉辦，蔡總統與民主進步黨主席卓榮泰、立法院長蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍，與民進黨提名、策略合作的立委參選人都出席，活動吸引滿場支持者聲援。

蔡總統會中致詞表示，在執政的3年多當中，國際情勢變化不小，在詭譎多變的情勢當中，政府仍維持台灣整體穩定，經濟也在穩定成長，稅收也增加，經濟成長率在今年將是亞洲四小龍第一。

蔡總統說，政府用前瞻基礎建設計畫與五加二產業創新計畫增加內需，也引來歷史上最高規模的台商回流，對於中小企業的照顧也沒有偏廢，經濟部給予水電用地、稅務與融資的優惠，給中小企業更好的投資環境，在第一線解決問題，拿出成績給大眾檢驗。

提到香港問題，蔡總統說，過去很長的一段時間，香港是亞洲最自由的市場，但最近發生的狀況，很多人擔憂香港的未來，很多人現在都在講「撐香港」，大家說台灣撐香港最好的方法，就是「守護好我們自己的民主自由」。

蔡總統強調，「只要蔡英文當總統一定會守護我們的主權」，守護台灣的民主自由生活方式，她拜託大家多宣傳政府好的政策、打擊假消息與團結保台灣的力量，守住得來不易的民主與自由，這場選舉將會決定台灣的未來，把最大的力量集結起來，讓總統勝選、國會過半。

林佳龍受訪表示，蔡英文總統台中競選總部，由他擔任主委，蔡其昌擔任總幹事，蘇嘉全擔任決策小組召集人，可以說是黨內大團結、各就各位，期待透過蔡總統執政3年多來，政績能夠來好好宣傳，是連任最重要的基礎。（編輯：吳協昌）1080907