更多編輯台推薦新聞：
無糖碳酸飲可能比含糖更致命 新研究掀爭議
國際

無糖碳酸飲可能比含糖更致命 新研究掀爭議

影片／納達爾晉美網男單決賽 力拚第19座大滿貫冠軍
運動

影片／納達爾晉美網男單決賽 力拚第19座大滿貫冠軍

花蓮黎明教養院扮身障者守夜人 獲總統文化獎
生活

花蓮黎明教養院扮身障者守夜人 獲總統文化獎

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
影片／周天成逆轉晉決賽 明天拚台北羽賽第3冠
首頁 / 政治

來自波蘭 高哲夫接任歐盟駐台代表

最新更新：2019/09/07 17:54

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）來自波蘭、曾任歐盟對外事務部「亞洲事務協調會議」主席的高哲夫（Filip Grzegorzewski）已正式接任歐盟駐台一職。高哲夫是歐盟資深外交官員，曾任波蘭外交部亞太司司長，精通亞洲事務。

原歐洲經貿辦事處處長、瑞典籍的馬澤璉（Madeleine Majorenko）8月離任，遺缺由波蘭籍的高哲夫接任。

歐洲經貿辦事處日前在臉書發文表示，曾任歐盟對外事務部「亞洲事務協調會議」主席的高哲夫，9月正式接任歐洲經貿辦事處處長。9月第一週，歐盟全球使節會議（EU Ambassadors Conference）在布魯塞爾舉行，派駐全球各代表團的歐盟使節，高哲夫也在其中。

歐洲經貿辦事處指出，高哲夫是歐盟資深外交官員，並曾派駐北京，精通亞洲事務。現年43歲的高哲夫擁有波蘭華沙大學國際關係及中國研究學位，通曉波蘭語、英語、法語及中文。

派駐台灣之前，高哲夫於2015年至2019年8月擔任歐盟對外事務部「亞洲事務協調會議」主席。他過去也曾擔任波蘭外交部亞太司司長、歐盟駐中國兼駐蒙古代表團政治參事等職。

歐洲經貿辦事處貼文表示，高哲夫中文說得相當流利，並鼓勵民眾若在路上遇到他，可用中文跟他打聲招呼，歡迎他和夫人及孩子來到台灣。（編輯：張均懋）1080907

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報