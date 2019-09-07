來自波蘭 高哲夫接任歐盟駐台代表

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）來自波蘭、曾任歐盟對外事務部「亞洲事務協調會議」主席的高哲夫（Filip Grzegorzewski）已正式接任歐盟駐台一職。高哲夫是歐盟資深外交官員，曾任波蘭外交部亞太司司長，精通亞洲事務。

原歐洲經貿辦事處處長、瑞典籍的馬澤璉（Madeleine Majorenko）8月離任，遺缺由波蘭籍的高哲夫接任。

歐洲經貿辦事處日前在臉書發文表示，曾任歐盟對外事務部「亞洲事務協調會議」主席的高哲夫，9月正式接任歐洲經貿辦事處處長。9月第一週，歐盟全球使節會議（EU Ambassadors Conference）在布魯塞爾舉行，派駐全球各代表團的歐盟使節，高哲夫也在其中。

歐洲經貿辦事處指出，高哲夫是歐盟資深外交官員，並曾派駐北京，精通亞洲事務。現年43歲的高哲夫擁有波蘭華沙大學國際關係及中國研究學位，通曉波蘭語、英語、法語及中文。

派駐台灣之前，高哲夫於2015年至2019年8月擔任歐盟對外事務部「亞洲事務協調會議」主席。他過去也曾擔任波蘭外交部亞太司司長、歐盟駐中國兼駐蒙古代表團政治參事等職。

歐洲經貿辦事處貼文表示，高哲夫中文說得相當流利，並鼓勵民眾若在路上遇到他，可用中文跟他打聲招呼，歡迎他和夫人及孩子來到台灣。（編輯：張均懋）1080907