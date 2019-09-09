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確立禁止帶職參選制度 時力推修法列優先法案

最新更新：2019/09/09 11:47

（中央社記者王揚宇台北9日電）立法院新會期將於17日開議，時代力量今天發布新聞稿表示，為確立「禁止帶職參選」制度，將把「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」等相關修法列為新會期優先法案，導正騎驢找馬歪風。

立法院第9屆第8會期將於17日開議。時代力量黨主席徐永明今天說，針對「帶職參選」所衍生的嚴重弊病，將責成時代力量黨團把「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」等相關修法，列為新會期優先法案，確立「禁止帶職參選」制度，時代力量黨部也會強化宣傳，向人民說明修法理念。

他指出，「禁止帶職參選」相關修法，也會同時規範「帶職參選」者將原職位選舉的補助款繳回，而「禁止帶職參選」修法理念，不只要導正政治人物騎驢找馬的歪風，喚醒地方首長、各級民意代表對選民的政治責任外，更要避免投機政客利用民主選舉，賺取數千萬到上億元不等的選舉補助款，提高政治人物對自我道德標準的要求。

徐永明說，選舉是民主政治中重要的一環，讓人民選賢與能，但當身負選民託付的首長或民意代表，為了獲取更大權力，而未能將原職位責任履行時，制度上的檢討、修正，就非常重要，也才能對人民的不滿有所回應。

他表示，要求政治人物自我節制權力不是簡單的事，但時代力量會克服萬難於這個會期推進修法，希望國民黨、民進黨能積極以對。（編輯：郭萍英）1080909

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