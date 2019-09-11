2019外務大臣表彰儀式 台北俳句會獲頒獎章

（中央社記者游凱翔台北11日電）日本台灣交流協會今天舉辦2019外務大臣表彰儀式，並頒贈獎章給台北俳句會。日台協會代表沼田幹夫表示，台北俳句會在日台關係發展上無私奉獻，表達衷心敬佩與感謝，也期望台日友好更上層樓。

日本台灣交流協會表示，台北俳句會為台灣以日文創作俳句的民間團體，除了每月舉辦俳句會外，每年也定期發行俳句集，團體中不只有在台灣的日本人，也有多名台灣會員，加深了日本、台灣間的交流，因此今天頒贈獎章給台北俳句會。

沼田幹夫致詞表示，台灣自西元2016年起每年都有個人、團體獲獎，台北俳句會自1970年成立以來，與日本的俳人和俳句團體進行交流，長年透過俳句進行日本文化介紹與推廣，對增進理解日本有貢獻。台北俳句會在日台關係發展上無私的奉獻，他表達衷心敬佩與感謝。

沼田幹夫指出，對於台北俳句會透過交流加速情誼，表達敬意與滿滿的感謝，在台北俳句會即將50週年之際，能夠提前祝賀表示非常開心，最後祝福台北俳句會蓬勃發展、成員健康平安，也期望台日之間的友好交流更上層樓。（編輯：蘇龍麒）1080911