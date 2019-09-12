郭台銘宣布退黨 藍委：違反參與初選時承諾

（中央社記者劉冠廷台北12日電）鴻海創辦人郭台銘今天宣布退出國民黨，國民黨立委曾銘宗表示，郭台銘違反當初參與總統初選時的承諾；國民黨立委陳學聖則說，這是預料中事，郭台銘在為參選取得正當性。

郭台銘參選總統態勢漸趨明朗，國民黨大老親筆簽名今天在各報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天轉達郭台銘聲明，即日起退出國民黨。

面對郭台銘宣布退出國民黨，曾銘宗向中央社記者表示，大家都知道郭台銘要參選，早晚要退黨，但在今天這個時間點宣布退黨，不是那麼有正當性；因為郭台銘曾說過，參選的理想是要捍衛中華民國，而在今天的聲明，內容幾乎是符合郭台銘當時參與初選時的初衷。

曾銘宗也說，郭台銘當時到國民黨中央領榮譽黨證時曾說過，若初選未出線，一定會支持贏得初選的候選人，因此，郭台銘今天這樣退黨，也是違反了當時的承諾。

國民黨立委陳學聖則說，郭台銘退黨是預料中的事，看起來是有要參選總統的味道，但分手了，也不要把話講得那麼絕；他認為，郭台銘就是在為參選總統取得正當性，把國民黨打垮，訴求這政黨要被唾棄，出來參選才會有道理。

國民黨立委李彥秀表示，郭台銘既然當時表明願意參與黨內初選，就應依遊戲規則走，落敗後要脫黨，對國民黨來說毫無參選正當性；國民黨是有核心價值的政黨，不是郭台銘能夠借殼上市的公司。

國民黨立委林為洲表示，從郭台銘今天的動作看來，可能就是要選總統，他判斷，郭台銘已計畫準備參選，與其待登記連署時被國民黨開除，不如自己先退黨，才不會那麼難看，而今天聲明出來，可能也帶有催化的效果，讓郭台銘要更明確表態。

林為洲說，郭台銘退黨，現在狀況明朗化，國民黨自己要去努力拓展票源，包括年輕票與中間選票，不用再去想與郭台銘的合作，這議題已經不存在。若前新北市長朱立倫擔任國民黨總統參選人韓國瑜副手，這是有幫助的，因此，韓國瑜現在需要努力的是，看如何能與朱立倫合作。（編輯：林淑媛）1080912