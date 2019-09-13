總統訪淡水長老教會 盼實踐公益守護台灣

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統蔡英文今天參訪淡水長老教會並引用聖經詩篇「凡遵守公平；常行公義的，這人便為有福！」的經句表示，盼一起實踐公益，守護台灣，讓台灣社會更加美好。

蔡總統上午參訪淡水基督長老教會，她提到，過去3年多來，一方面社會面臨著變遷，另一方面國際情勢在轉變，中國對台灣的壓力也越來越大。任何一位台灣的總統，都要面對來自四面八方的壓力，但是在壓力下，要帶著國家繼續往前走，這確實是非常困難且具挑戰性的過程。

「在這個過程中，有做的好和不好的時候，也有批評的時候。」總統說，相信台灣社會還有很多人願意跟她共享、一起承擔困難時刻，也有很多人為她禱告。感謝長老教會在過去這段時間一直支持，讓她在困難的時候，總覺得心裡是溫暖的，有一群人認同，再困難都願意支持她。

蔡總統表示，中國的壓力從來沒少過，只有越來越大，但擔任總統絕對不能在壓力下屈服，「我們不挑釁、不冒進，但是也不會把國家重要的主權及台灣人的尊嚴，拿去做交易」，除了得到國際的支持及肯定，也穩健地守護台灣的主權。

提到轉型正義，總統說，過去威權統治時期，有很多人受到不公平待遇，在那個年代，長老教會很多前輩也受到打壓及迫害。政府現在透過促進轉型正義委員會，一一釐清真相、平反罪名，也成立國家人權博物館推動人權教育。

總統說，政府對於守護台灣人的家庭也做出很多政策，「這是有史以來最重視社會安全網的政府」。從家庭到國家，政府一定會跟教會一起合作，把每一個環節做好。

總統引用聖經詩篇第106篇第三節：「凡遵守公平；常行公義的，這人便為有福！」，盼一起實踐公益，守護台灣，讓台灣的社會更加美好。

隨後總統也參訪「滬尾偕醫館」，並在民進黨立委呂孫綾陪同下品嚐淡水當地知名的魚丸、肉包、餛飩湯。總統品嚐魚丸湯時，有媒體記者提問打趣以魚丸諧音，影射國民黨總統參選人韓國瑜，總統笑而不答，讓旁人笑成一片。（編輯：李信寬）1080913