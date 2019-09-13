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首頁 / 政治

自稱南方主義者 林富男入民眾黨就備戰位置

最新更新：2019/09/13 19:07

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市漢王飯店集團總裁林富男加入台灣民眾黨還成為中央委員，並擔任高屏澎總指揮，他今天表示，已經為民眾黨展開立委提名人徵詢。

林富男在南台灣的飯店及觀光產業負盛名，不僅經營飯店有成，也致力於南台灣觀光產業發展，結合關聯產業開拓商機。

林富男曾經是國民黨員，後來親綠還出任行政院顧問，人脈及資源豐沛，他有好的政商關係，近來與台北市長柯文哲有互動，還加入台灣民眾黨成為中央委員，被賦予高屏澎總指揮的大任。他今天告訴中央社記者，已展開民眾黨立委提名人徵詢，從尋人、協調做起，等確定提名會全力輔選。

由於柯文哲與鴻海創辦人郭台銘結盟，林富男說，如果郭確定參選2020，經黨中央確定就會啟動150個據點協助郭做連署。

林富男曾經是國民黨青工會副主任，後來因為在民進黨執政時被聘為行政院顧問遭國民黨黨紀處分而離開國民黨；後來親綠也與前副總統呂秀蓮有好交情，但並沒有入民進黨。

選擇成為台灣民眾黨創黨黨員，他自喻是「南方主義者」，認同柯文哲允繁榮南台灣的理念。

被問到市長韓國瑜也說要打造高雄為「台灣首富」，林富男批評韓流於口號，既然承認九二共識，面對中國大陸縮減來台觀光客，韓卻沒有爭取陸客的動作，令業者失望，還有「大港開唱」要停辦也不見韓國瑜具體回應，明顯「無心市政」，如何兌現「人進得來」的承諾。

柯文哲14日將走訪高雄，一早到三鳳宮參拜，還要到市場吃早餐，中午會見地方人士，晚上要與柯粉烤肉聯誼，林富男將全程參與。（編輯：張銘坤）1080913

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