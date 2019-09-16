公布帳戶駁冒名募款 台灣基進：沒拿錢還倒貼

（中央社記者王淑芬高雄16日電）香港民權抗爭指控台灣基進冒名募款，台灣基進今天公布帳戶明細，強調未拿取一分一毫，帳戶內的新台幣2萬元是基進開戶存款，過程遵守台灣法律，「斂財」是子虛烏有。

台灣基進秘書長陳信諭在台灣基進高雄黨部開記者會，說明被香港民權抗爭指控冒名募款的過程。

陳信諭說「高雄市香港民權支援協會陳奕齊」是於9月11日在郵局開設的劃撥帳號，他提出資料顯示，目前帳戶餘額還是2萬元，不過發生了這件事，台灣基進已經在今天關閉帳戶。

陳信諭指出，從相關證明文件可以百分之百證明台灣基進不只沒有「中飽私囊」的意圖與行為，更倒貼2萬元。

他指出，隨著反送中運動升溫，越來越多港人求助，礙於政黨無多餘經費無法負擔相關所需，因此在與香港抗爭義士的討論過程，有「協會募款、支應香港」的提議。

他指出，問題主因在於未能取得原香港民權抗爭組織的聯繫，又接受其他香港團體與幾位香港前線抗爭義士的求援，才導致這段期間帳戶誤流出，造成風波。

陳信諭認為是雙方對如何運作的共識產生誤解；他解讀是「誤會過程中衝突的累積」，香港前線壓力很高，而台灣這方是合法登記協會，也有法律約束，造成香港方組織的困擾，對此，台灣基進感到抱歉，也不忍苛責急需救助的義士。

香港民權抗爭在臉書FB已表達將與台灣基進從此分道揚鑣，不再和基進黨有任何合作關係。

陳信瑜說，仍將持續聲援香港，也呼籲社會各界繼續關注香港，勿受此事件影響，尤其勿成為中共滲透見縫插針的機會。（編輯：林沂鋒）1080916