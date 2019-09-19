未收到ICAO邀請函 蔡總統：會持續努力尋求機會

（中央社記者葉臻新北19日電）總統蔡英文今天下午至新莊出席頒獎典禮，被問及國際民航組織（ICAO）大會將舉行，台灣至今卻尚未收到邀請函，蔡總統表示這是中國的打壓，會持續努力，尋求加入ICAO的機會。

總統蔡英文今天下午至新莊出席「不動產仲介全國聯合會金仲獎頒獎典禮」，接受媒體聯訪時，被問及3年一度的國際民航組織（ICAO）大會將舉行，台灣至今卻尚未收到邀請函。

蔡總統表示，這是中國方面的打壓，但因為台灣持續努力，國際上同情、支持台灣的聲音增加，「會持續努力，尋求加入ICAO的機會」。

日前有媒體報導國民黨擬定「黑英計畫」，將強攻蔡總統論文疑似造假，蔡總統被問及此事時表示，學位是真的，假不了的，有學位就是一定有論文，所以這個也是假不了的，「我希望選戰打的是我們的政策、價值，不是無中生有、抹黑」。

被問及有媒體報導，論文晚35年才進入圖書館建檔，且缺少主考官的簽署等，蔡總統表示，這個論文當年是35年前的論文，當時有當時的作法，以現在的眼光去看過去，當然或許會有點問題，「但基本上，我們處理論文都是按照當時的規定在處理」。

媒體提問，有學者質疑論文是多篇短論文集結，蔡英文則說，「我覺得這個評論員隔行如隔山，在做專業評論時還是要謹慎一點。」

媒體提問，台北市長柯文哲日前提到，2020總統大選自己從來沒有說要選，現在國民黨及民進黨的初選難道要重辦？被認為是質疑參選正當性問題。

蔡總統表示，該決定是民進黨中執會共識決，也是當時政治情勢下最好判斷，同一個時期國民黨也是做這樣的安排，「更何況，在中選會結束連署登記這段時間，柯市長最後也出現啦。」

被問及南太友邦吐瓦魯選出新總理，外媒報導，可能對台吐邦交構成潛在影響，蔡總統表示，外交部對所有的情勢都有掌握，吐瓦魯情況屬於正常。（編輯：張銘坤）1080919