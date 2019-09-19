林佳龍投書韓媒 籲國際支持台灣參與ICAO

（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）韓國主流英文報韓國時報（The Korea Times）今天在論壇版刊登交通部長林佳龍的投書，呼籲國際社會支持台灣參與國際民航組織（ICAO）。

林佳龍在以Call to support Taiwan's participation in ICAO為題的投書中指出，世界各國於1944年本著「為國際民用航空之未來發展，有助世界各國與人民間創造並保持友誼與瞭解」簽署國際民航公約，並依該公約成立國際民航組織（ICAO），發展國際空中航行原則與技術，促成國際航空運輸規劃與發展，確保全球國際民用航空安全及有序成長。

專文指出，2019年適逢ICAO慶祝75週年並將於9月召開第40屆大會之際，盼各界支持台灣專業、有貢獻參與ICAO，並再次呼籲納入台灣參與，方有助實踐ICAO的願景並真正聯結全世界。

林佳龍指出，台灣地處亞洲太平洋地區關鍵地理位置，與區域各國家地區的空運關係密切，台灣所轄的「台北飛航情報區」負責管轄東亞龐大的空中交通流量，在2018年提供超過175萬航管架次服務；而台灣的17個機場也在2018年服務超過6890萬人次的旅客，並有92家航空公司在台灣營運，飛航313條定期客、貨運航線，連接全球149個城市。

他表示，作為國際民航社會的一分子，台北飛航情報區是全球飛航情報區中不可分割的一環，ICAO應正視台灣基於技術、專業與務實考量，需與ICAO建立聯繫管道並直接獲取相關規範資訊的訴求，以確保區域及全球人員、貨物安全流通。

林佳龍表示，台灣民航局40多年來努力確保台北飛航情報區飛安維持最高標準及服務水準，但因台灣無法參與ICAO的會議、機制及活動，不論在時效、經費及運作上，台灣民航局都比各國付出更多的努力和成本，盼ICAO從民航技術專業交流角度，正視台灣專業參與ICAO大會並獲取相關資訊的必要性及正當性，達到台灣、亞太區域及ICAO多贏的局面。

專文指出，台灣有保障區域及全球航空安全的責任，並為全球民用航空發展及人類福祉盡一份力量。台灣樂願與他國分享在民航產業的發展經驗與專業知能，以共同追求安全、有秩序及永續的國際民航發展。（編輯：周永捷）1080919