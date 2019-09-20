一週斷兩邦交國 國民黨要求撤換吳釗燮

（中央社記者余祥台北20日電）台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮今天宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。國民黨表示，總統蔡英文應立即撤換吳釗燮等官員，並重新檢視外交政策，避免邦交國數字繼續下探。

國民黨透過新聞稿表示，民進黨執政短短3年多來，斷交國家已累積至第7國。面對本週連續兩邦交國斷交，蔡英文總統提不出解決方案，僅以「中國用各種方式干預選舉」、「大陸企圖影響台灣選舉」等說法，企圖轉移蔡政府外交無能的焦點。

國民黨表示，蔡政府刻意將近期的斷交潮與明年大選牽扯在一起，營造國內仇視對岸的氛圍，不思自我檢討外交政策的問題，卻意圖藉此獲取選舉利益的作法，實在令人無法苟同。

國民黨並指出，外交部長吳釗燮今年5月初於立法院還信誓旦旦表示，「今年不會有邦交國與我國斷交」，事隔不到幾個月，兩個邦交國斷交，外交部若非情資掌握不足，怠於職守，就是刻意隱瞞外交危機，只報喜不報憂，國民黨要求蔡英文總統應立即撤換不適任的外交部長吳釗燮等相關官員。

國民黨強調，民進黨身為執政者，應該正視斷交背後的真正原因，提出實際應對方式，而非繼續將責任推向斷交國、大陸當局或國內的在野黨，否則，台灣國際處境持續遭壓縮，將有損於台灣對外關係與正常發展。（編輯：楊玫寧）1080920