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台灣吉里巴斯斷交
台灣9月16日才與南太島國索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮20日宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。
台灣吉里巴斯斷交
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台灣吉里巴斯斷交7/12

吉里巴斯斷交 王定宇：中共挖自由民主國家牆角

最新更新：2019/09/20 14:50

（中央社記者張榮祥台南20日電）外交部長吳釗燮今天宣布與吉里巴斯終止外交關係，立法院外交及國防委員會召集委員王定宇表示，中共等於是挖了自由民主國家的牆角，後續會有效應。

王定宇向媒體指出，吉里巴斯斷交是中共政權延續的動作，目的是影響台灣總統大選，也對台灣支持「一中同表」、「同屬一中」的人添油添柴，且移轉香港「反送中」焦點，中共更希望在南太平洋建立戰略基地。

他表示，中共在南太平洋對台灣發動邦交國的外交攻勢，對台灣來說，不論是「一中同表」、「一國兩制」、「九二共識」、「同屬一中」，全是要消滅中華民國及台灣的主權；邦交與外交全是要彰顯主權，若主張一中，消除主權，要外交何用。

他說，絕不接受中華民國台灣成為中華人民共和國的一部分，他也期待中國國民黨要看清是誰在圍毆台灣；這是中共在發動攻擊，台灣沒有做錯事情，對內政策可以有差別，但對外要一致，不要跟著敵人的指揮棒對內攻擊，邦交要努力，但不能犧牲主權。

王定宇表示，中共的動作雖一時得逞，但這不只是修理台灣，也打了美國和澳大利亞，等於挖了自由民主國家的牆角，這樣動作會有後續的效應；台灣會站在自由民主國家的陣線，一起努力，維繫邦交，希望國際秩序不要被中共破壞。

王定宇說，斷交是傷心的事，但不要輕易用國家主權讓渡換取外交的休兵，這才是中華民國台灣存在之道。（編輯：戴光育）1080920

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