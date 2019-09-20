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台灣吉里巴斯斷交
台灣9月16日才與南太島國索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮20日宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。
台灣吉里巴斯斷交
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台灣吉里巴斯斷交7/27

索羅門吉里巴斯接連與台斷交 日本高度關心

最新更新：2019/09/20 20:36
日台交流協會台北事務所代表沼田幹夫在索羅門、吉里巴斯接連與台灣斷交後，發布聲明表示關心。（中央社檔案照片）
日台交流協會台北事務所代表沼田幹夫在索羅門、吉里巴斯接連與台灣斷交後，發布聲明表示關心。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交，日本台灣交流協會今天表示，由兩岸關係及地區的和平與穩定的觀點，包括今後的影響在內，保持進一步高度關心；並強調台灣是日本重要友人。

北京一週內奪走台灣2個友邦。繼16日宣布與索羅門群島斷交後，外交部長吳釗燮今天宣布，台灣與吉里巴斯終止外交關係。台灣目前邦交國數量降至15國，其中包括帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島等4個太平洋友邦。

日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫晚間在日台交流協會臉書發布聲明表示，本協會針對短期內索羅門、吉里巴斯2個國家與台灣終止外交關係一事，由兩岸關係及地區的和平與穩定的觀點，包括今後的影響在內，「保持進一步高度關心」。

他也說，台灣對日本而言是共有自由、民主主義、基本人權、法治等基本價值觀，「並有著緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴及重要的友人」。

在台索斷交後，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉日前回應媒體時也表示，有關台灣與索羅門斷交一事，從兩岸關係及地區和平與穩定的觀點，包括今後影響在內，會持續高度關注。與台灣相關的問題，日本政府一貫立場是期盼和平獲得解決。

涉外人士指出，這是日方首次針對台灣斷交事件做出評論，顯示日本即使冒著與中國關係倒退的危險，也要挺台。（編輯：黃國倫）1080920

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