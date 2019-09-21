蔡總統論文 LSE台灣校友會盼勿臆測扭曲事實

（中央社台北21日電）針對總統蔡英文的博士學位議題，英國倫敦政經學院台灣校友會近期發表聲明，期盼各方輿論的溝通重點，能以實事求是的精神進行良性的討論，避免過多個人揣測，扭曲事實。

倫敦政經學院台灣校友會是英國倫敦政經學院（LSE）在台灣唯一認可的官方校友會，成立於2011年，現任理事長為林知延。蔡總統在英國倫敦政經學院取得法學博士學位，過去也數度參與校友會的相關活動。

LSE台灣校友會的聲明指出，英國倫敦政治經濟學院成立於1895年，超過百年來，一直是享譽全球的社會科學教育及研究機構，世界大學排名都有頂尖表現，長年以嚴謹的學術訓練及傑出的畢業生享譽國際，包含多位諾貝爾獎得主、國家元首或跨國企業創始人等，於各國皆具影響力。

聲明中指出，許多校友及泛英留學校友表示，對於近日輿論將關懷焦點置諸於LSE是否曾以不嚴謹的審查方式，通過校友的學歷資格，直接或間接質疑LSE的公信力及聲譽，已造成校方及不少LSE或其他英國校友、個人及其家人在個人信譽、生活及職場上，承受莫名曲解與困擾。

聲明提到，留學英國的校友均能較瞭解英國學制，大多數也都理解因行政體制、時空、及文化差異，而可能產生的誤會。對於蔡英文總統的學歷，倫敦政經學院校方及教育部也都已說明澄清，如同倫敦政經學院的校訓：「探求事物發生的緣故」(原拉丁文：Rerum cognoscere causas)，期盼各方輿論的溝通重點，都能以實事求是的精神進行良性的討論，避免過多個人揣測，扭曲事實，「沒有任何一位，經過學校驗證、合法取得學位的留英校友，應該遭受這樣對待。」

聲明中表示，目前有約1萬2000多名台灣學生正在英國當地求學，這幾天，也有多名台灣的大學校長在英國積極尋求學術合作，台英的教育交流仍蓬勃進行，也希望未來兩國能有更多相互學習、交流的機會。（編輯：楊玫寧）1080921