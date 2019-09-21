韓國瑜：呼籲北京正視中華民國存在事實

（中央社記者趙麗妍台中21日電）中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天呼籲北京當局正視中華民國存在事實，也呼籲政府具體作為，不要空口說保護中華民國主權。

台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮昨天宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。

韓國瑜上午在台中市清水紫雲巖出席台灣寺廟金蘭會受訪表示，1週內斷交2個邦交國，國民心理衝擊非常巨大，呼籲北京當局正視中華民國存在事實，台灣民眾熱烈追求民主生活，也渴望外交生存空間，如果外交一直不及格，搶奪外交變衝突，對兩岸互動絕不是好事。

此外，他說，總統蔡英文聲稱護衛中華民國主權，但外交幾乎已休克，經濟一籌莫展，新南向政策根本完全走不出去，這3年半執政，到底要把台灣人帶到什麼狀況。希望蔡總統拿出具體作為，而不是空口說保護主權。

除韓國瑜受邀，台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標、前台中市議會議長張清堂、前台中縣長廖了以、中國國民黨籍立法委員顏寬恒、江啟臣等也出席台灣寺廟金蘭會。

韓國瑜表示，適逢九二一地震20週年，地震帶給人民傷痛太大，希望宗教繼續穩定民心。現今台灣很多問題，寺廟是精神寄託，希望宗教繼續安定人心，讓台灣社會更美好。

此外，他說，「高雄的治安沒有這麼差，請放心，什麼街頭槍聲大作，沒這項事情，高雄又好吃又好玩，人民又熱情，歡迎大家到高雄玩」。（編輯：李明宗）1080921