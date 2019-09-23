謝曉星：核四還有燃料棒 但無重啟可能性

（中央社記者范正祥台北23日電）核四有無重啟機會，引發討論。原能會主委謝曉星今天表示，目前核四還有872束燃料棒，若要讓機組從低功率開始，按照學理，是沒有問題的。不過，他也強調，目前沒有重啟核四的可能性。

立法院教育及文化委員會邀請謝曉星報告行政院原子能委員會業務概況並備質詢。

國民黨立委柯志恩質詢時指出，到目前為止，核四燃料棒已有四批送到美國，「資料顯示，目前已經外送880束，剩下864束」，她說，核四廠1號機如果滿載需872束燃料棒，所以目前僅剩864束，是不是等同宣告核四已經終結，完全無法重啟。

謝曉星說，基於保安與保防立場，對於燃料棒運輸的數量，基本上是不對外洩露。但是因為立委在立法院質詢，所以他才答覆，這次送到美國的第四批核四燃料棒，「本來大家認為是240束，事實上是232束」，換句話說，「目前核四廠還有872束燃料棒，不是所謂864束」。他也指出，一個機組若從低功率開使需要872束。

柯志恩進一步質詢，機組不會一下子開始運轉就滿載，要從低功率開始。所以現在剩下的核四燃料棒還有872束，如果要它從低功率開始運轉，還是有機會重啟？

對此假設性問題，謝曉星答覆，「若從低功率開始，按照學理，是沒有問題的。」

另外，民進黨立委黃國書質詢時也追問核四議題。不過，謝曉星強調，站在原能會的立場，核四「現階段沒有達到安全的標準」，目前沒有重啟核四的可能性。

黃國書形容，核四從興建至今，根本不是新車，而是拼裝車、火燒車、泡水車。

黃國書質詢原能會，選舉將至，外界又引發所謂重啟核四的話題，但是核四承包原廠專業團隊都已解散，能不能找到新的專業團隊來接手？謝曉星說，非常難。

質詢時，黃國書再問，如果要重啟核四，地方政府有可能同意嗎？核廢料的處理有解嗎？對此，謝曉星認同黃國書的看法，目前沒有重啟核四的可能性。（編輯：蘇龍麒）1080923