中國奪台邦交國 馬國學者：實質交流更重要

（中央社記者郭朝河吉隆坡23日專電）台灣上週經歷索羅門與吉里巴斯相繼斷交，馬來西亞學者認為，目前歐美對中國的態度開始轉變，台灣外交遭打壓落實中國霸道形象，而台灣力行實質的國際交流才是正確道路。

中國持續打壓台灣邦交，誘使索羅門與吉里巴斯與台斷交，台灣接連失去2個太平洋友邦，台灣邦交國數量降至15個。

馬國華社研究中心研究員莊仁傑表示，單單從目前台灣的邦交國數目來看，可說是岌岌可危；但從台灣當下對外關係來看，台灣可能化危機為轉機。

他認為，正式的邦交在國際關係上是有利的，因此，斷交對台灣而言終究是一個損失。但是，由於歐美國家近來對中國政府的態度開始轉變，這也有利於台灣國際地位的提升。

他舉例，最近德國民眾向國會請願，建議德國政府與台灣建立外交關係，對台灣而言就是一大鼓舞。而隨著中國政府對台灣的不斷打壓，更加落實了中國在國際上的霸道。

莊仁傑認為，增加邦交國數目雖然重要，但這非一朝一夕之功。邦交國的真正意義在於重視實質的國際交流，如今台灣對其他國家力行貿易和教育交流，並提供實質援助，例如農業和醫療上的技術援助，這反倒是正確的道路。

此外，台灣標榜自己的民主、自由與重視人權，放眼在目前再度逐漸走向對立的世界裡，可說是重要策略。尤其是台灣新南向政策規劃很好，也有一群人努力落實加強台灣與各國的雙邊關係，這些都是台灣未來的競爭優勢。

他以馬來西亞電影院近期看到台灣觀光局播放的廣告為例，廣告中宣傳台灣擁有對穆斯林友善的旅遊環境等，都能吸引外國人踏出第一步去認識台灣，增加國際社會對台灣的了解。

莊仁傑也補充，在馬來西亞的商業和教育上，可以看到許多留台組織和留台人士的努力耕耘，民間機構和台灣也有諸多交流。

但他強調，如何讓更多人感受到台灣的存在，突破中國對海外華人的統戰宣傳，甚至是思考台灣如何不要被新南向政策給侷限，增進台灣在國際上的優勢，這些都是台灣未來要面對的努力方向。（編輯：周永捷）1080923