國慶光雕秀10/4登場 總統府化身百年時光機

總統府及中華文化總會25日下午召開「世界同行 台灣耀飛–2019國慶總統府建築光雕展演」記者會，今年藝術總監、光雕藝術家陳怡潔表示，總統府將化身為百年時光機，以齒輪及各種交通建設作為時光機裡面的零件，表現出總統府百年運轉著國家不斷前行的動力。中央社記者鄭傑文攝 108年9月25日

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府與文化總會今天公布國慶光雕秀主題「與世界同行 台灣耀飛」，總統府將化身百年時光機揭開序幕，10月4日總統府前正式點燈，每天晚上7時璀璨登場，每30分鐘演出一場，最晚場9時30分。

總統府、文化總會下午召開「世界同行 台灣耀飛-2019國慶總統府建築光雕展演」記者會，總統府發言人張惇涵表示，今年第3度推出光雕秀，邀請光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監、知名配樂家王希文擔任音樂總監、金曲爵士音樂家許郁瑛擔任作曲，為雙十國慶的夜晚天空，更添璀璨。

張惇涵預告，國慶光雕秀10月4日晚上7時正式點燈，從10月5日到10日每天晚上7時開始有6個梯次展演時間，歡迎民眾屆時到總統府前欣賞國慶光雕，共同感受國家生日慶典。

文化總會副秘書長李厚慶表示，今年光雕主題因總統府建築100週年，以百年時光機為主題揭開序幕，總統府畫作運轉前行的動力時光機，回顧全民長年對棒球的熱情、運動員前進國際體壇的勇氣、軍機翱翔天空及科學家不斷突破科技的自信，並以百年記憶拼圖為結尾主題，共同回憶台灣與世界同行的時光進程，向各行各業致敬，展現台灣的團結精神。

陳怡潔表示，國慶光雕表現主軸分為序、熱情、勇氣、自信、團結，總統府化身為百年時光機，以齒輪及各種交通建設作為時光機裡面的零件，表現出總統府百年運轉著國家不斷前行的動力。（編輯：林興盟）1080925