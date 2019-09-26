GCTF研習營首度移師海外 9/29帛琉登場

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）美國在台協會（AIT）今天表示，29日將與台灣外交部、日本台灣交流協會共同在帛琉舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「南島語言復振國際論壇」；這是GCTF研習營首度在台灣以外的地點舉行。

帛琉是台灣4個太平洋友邦之一，在太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交後，台灣與其他太平洋友邦的互動備受關注。按照規劃，9月將在帛琉舉行GCTF活動。

AIT今天發布新聞稿表示，將與台灣外交部、原住民族委員會，以及日本台灣交流協會共同舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「南島語言復振國際論壇」，論壇將於29日在帛琉科羅州舉行。

AIT指出，這將是GCTF研習營首次在台灣以外的地點舉行，活動將邀請來自9個國家的講者和與會嘉賓，共同討論南島語言、文化的保存與復興。

台美於2015年成立「全球合作暨訓練架構」，在此架構下舉辦多場活動，邀請區域內國家的代表來台參與。日本自今年起，成為GCTF活動的共同主辦方。

AIT表示，GCTF研習營是一個讓台灣得以透過培訓營、研習營，與印太地區的政府與非政府夥伴及國際社會分享其專長的平台。目前已經有數百位來自全球各地的從業人員接受各種主題的培訓，包括公共衛生、人道救援及災難防救、執法、媒體識讀、女性領導及賦權等主題。

AIT指出，AIT持續致力支持台灣作為負責任的全球公民，在國際社會扮演更為積極的角色。正如美國副總統彭斯（Mike Pence）所說，「美國始終相信，台灣力行民主是受到國際支持的模範」，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前也表示，「台灣是民主的成功故事，可靠的夥伴，以及世界上一股良善的力量」。（編輯：林興盟）1080926