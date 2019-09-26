史明最後人生學堂開課 總統致意

（中央社記者溫貴香台北26日電）台獨運動先驅史明20日晚間11時9分病逝，享嵩壽103歲，史明教育基金會今天在靈堂舉行最後的人生學堂，總統蔡英文低調前往獻花致意，與會者轉述，對於史明的離開，總統還是很不捨。

台獨運動先驅史明20日晚間11時9分病逝，享嵩壽103歲，史明教育基金會今天開始在史明靈堂舉行「史明最後的人生學堂」，總統低調前往獻花致意，隨後史明教育基金會也發布總統獻花致意的多張照片，總統表情肅穆，與會者轉述，總統對於史明的離開相當不捨。

史明病逝後，總統府第一時間表達哀悼，推崇史明為台灣前途積極倡議，引領青年思潮，是台灣民主歷史上的高大身影。

沒多久，總統也在臉書發文表示，每年除夕，都會與歐吉桑一起吃年夜飯。「他總是鼓勵我，身為總統，務必要挺住各種壓力。長輩的叮嚀，總讓我覺得心暖」。明年的除夕夜，還是會為史明留一張椅子。

總統表示，歐吉桑一生為了台灣的自由民主、主權獨立在奮鬥，「台灣人四百年史」寫下這塊土地上曾發生的斑斑血淚。比磚頭還厚的「史明回憶錄」，則記錄了他傳奇的一生。（編輯：紀淑芳）1080926