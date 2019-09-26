外交部感謝諾魯挺台聲明 新總統年底前可望訪台

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）諾魯新任總統安格明（Lionel Aingimea）發表聲明，支持台諾邦誼。外交部今天對此表示，在中國為轉移國際注意力而加強對台打壓之際，諾魯政府的聲明與明智的選擇，實屬可貴。

外交部發布新聞稿表示，對諾魯新任總統發表聲明支持台諾邦誼，表達謝意。諾魯這次大選順利完成，新政府和平組成，證明諾魯與台灣共享對民主政治體制的堅定信念。

涉外人士先前表示，正在安排諾魯新總統訪台，預計年底前可成行。

外交部指出，在中國為轉移國際注意力而加強對台打壓力度之際，諾魯政府的聲明與明智的選擇，實屬可貴。「我方相信，諾魯政府對兩國邦誼的支持乃符合諾魯長遠的國家利益，更是全球相信民主自由國家所高度樂見的決定」。

外交部表示，台諾雙邊關係歷久彌堅，兩國在基礎建設、潔淨能源、醫療衛生、獎學金計畫、技職訓練、農技合作用海巡合作等領域密切合作，成果豐碩。

外交部指出，台灣與諾魯兩國高層交流互動極為頻密。諾魯歷年來也在聯合國大會、聯合國氣候變化綱要公約、世界衛生組織、國際民航組織等國際場合為台灣有力執言，先前更在主辦太平洋島國論壇時，不畏中國壓力，堅持給台灣公平待遇。

根據諾魯政府聲明，安格明（Lionel Aingimea）表示，諾魯和台灣有許多相似處，諾魯國會也在今年3月通過一項歷史性決議，承認台灣的主權。

安格明說，「台灣一直是一個好夥伴」，在許多領域與諾魯緊密合作，為諾魯人民帶來莫大好處。

聲明指出，諾魯和台灣共享許多價值，諾魯持續支持台灣參與國際論壇。安格明也說，「諾魯視與台關係為家人關係」，諾魯與台灣站在一起，共同捍衛民主價值和法治。

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯上週接連與台灣斷交、轉投北京懷抱，台灣邦交國數量降至15國。外界關注台灣與帛琉、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯等4個太平洋友邦的關係。（編輯：蘇志宗）1080926