蔡總統：2020重要任務 守住台灣民主自由

總統蔡英文（前）29日在嘉義出席2019全國女性幹部培力營晚宴時表示，台灣不但要支持香港追求民主自由，2020年選舉最重要的任務，就是守住民主自由。中央社記者黃國芳攝 108年9月29日

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）總統蔡英文今天晚上出席全國女性幹部培力營晚宴時表示，2020年選舉是非常關鍵選戰，台灣不僅要支持香港追求民主自由，更重要的任務是贏得選戰，守住台灣的民主自由。

「小英姊妹逗相挺！」2019全國女性幹部培力營晚宴，民進黨各縣市婦女團體幹部及女性黨公職參與，晚上在嘉義縣名都大飯店舉行，蔡總統在民進黨副祕書長郭昆文、嘉義縣長翁章梁等人陪同下出席，受到現場支持者熱烈歡迎。

蔡總統表示，現在全世界20多個國家、40個城市遊行支持香港追求民主，台灣也是經歷一段漫長道路，才有今日的自由民主，因此，不但要支持香港追求民主自由，明年選舉最重要的任務，就是守住民主自由。

蔡總統指出，2020年大家要集中選票、集結願意站在一起的民眾，並發揮最大的團結力量；民進黨執政非常有包容性，願意讓社會不同的聲音，一起讓台灣更進步，因此，明年選舉要集結最大的力量，讓全世界可以聽到台灣的聲音。

蔡總統說，剛進場時，民進黨姊妹們簇擁搶著握手的樣子，隨扈都嚇了一跳，以前民進黨娘子軍被稱為「菜市場夫人」，代表滲透力強，現在不僅要到菜市場宣揚政績，更要關注網路上的訊息。

蔡總統希望民進黨娘子軍也能扮演「放送頭」角色，不僅要澄清網路上的假訊息，更要告知社會大眾民進黨執政3年多來的民生相關政策。（編輯：李錫璋）1080929

總統蔡英文（左3）29日晚間在嘉義縣長翁章梁（左4）等人陪同下出席「小英姊妹逗相挺！」2019全國女性幹部培力營晚宴，與眾人齊呼口號，展現團結氣勢。中央社記者黃國芳攝 108年9月29日