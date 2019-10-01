回應習近平 民進黨：別一廂情願提一國兩制藥單

（中央社記者葉素萍台北1日電）中共總書記習近平今天說，要堅持「和平統一、一國兩制」方針。民主進步黨發言人薛呈懿說，中國一貫文攻武嚇做法，無法收買台灣人心；希望中國不要再一廂情願提出一國兩制的藥單。

中共總書記習近平今天在建政70週年閱兵式上說，要堅持「和平統一、一國兩制」方針，保持港澳長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，「繼續為實現祖國完全統一而奮鬥」。

民主進步黨發言人薛呈懿今天透過新聞稿表示，習近平一再片面要台灣接受一國兩制、和平統一，卻未曾顧及台灣2300萬人民的意願，台灣已經建立自己的民主制度，因此習近平的談話，台灣人民是無法接受的。

薛呈懿進一步表示，台灣還沒忘記，中國上個月如何粗暴奪走2個邦交國，而年初習近平針對台灣的談話，雖不斷以和平字眼包裝對台策略，但也表示不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。「這樣的一貫文攻武嚇做法，根本無法收買台灣人心。」

薛呈懿強調，香港主權移交中國22週年，一國兩制已盡失民心，香港大量人民走上街頭爭取權利，卻被國家還以暴力相向，被迫奔走國際尋求奧援，「不知這是什麼樣的一國兩制執政成果？」希望中國能接受更有建設性的務實對話，不要再一廂情願提出一國兩制的藥單，過去70年台灣人不需要，未來也不會需要。（編輯：林孟汝）1081001