蘇貞昌：台灣人民絕不接受一國兩制

（中央社記者陳俊華台北1日電）行政院長蘇貞昌今天說，台灣是主權獨立國家，絕對不接受中國所說一國兩制，中國答應香港一國兩制50年不變，但香港現況讓人看了怵目驚心，一定要維護主權獨立、民主自由，才是最好的。

中共總書記習近平今天在建政70週年閱兵式上說，要堅持「和平統一、一國兩制」方針，保持港澳長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，「繼續為實現祖國完全統一而奮鬥」。

立法院會今天邀請蘇貞昌繼續進行施政總質詢。民進黨立委何欣純下午質詢時指出，習近平說要和平統一、堅持一國兩制，這台灣人民無法接受。她詢問相關部會首長的意見。

外交部長吳釗燮答詢時說，從歷次做的民調來看，國人反對一國兩制占絕大多數，台灣是民主國家，「反對一國兩制就是國民意志」。

陸委會主委陳明通表示，陸委會第一時間就發表聲明強力反駁，台灣人民絕對不會接受一國兩制，一國兩制絕對不是解決兩岸的方案，請中共收回這樣破壞兩岸關係的舉措。

蘇貞昌則說，台灣是主權獨立國家，絕對不接受中國所說一國兩制，就以中國答應香港人民「一國兩制50年不變」來說，現在香港這種情況，讓國際上多少人站出來聲援香港，台灣人看了更是怵目驚心，台灣人民也絕不接受一國兩制。

蘇貞昌表示，中國對台灣從外交空間打壓、經濟上打壓，到陸客來台，連中國人民要來台灣自由行都不可以，台灣人民只有更堅決認為，一定要維護主權獨立、民主自由，才是最好的。

蘇貞昌說，過去很多台商到中國投資，現在紛紛回台；中國對國內人民辦的企業，隨時說換就換，人民說抓就抓，台灣人民到中國去突然被消失，台灣人在香港也會不見，可看出中國這樣體制下跟台灣對比，台灣人民當然要堅持自由、民主開放社會，以及堅持民主政治體制。

蘇貞昌表示，美中貿易戰後，美國從總統到相關官員一再指責中國各種不當地方，台灣在中國一再打壓下，第二季的經濟成長率在亞洲四小龍中是第一名；在外交處境險峻下，經過人民與政府努力，交出很好成績。（編輯：蘇龍麒）1081001