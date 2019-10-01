陳副總統讚同濟會 最好的國民外交平台

（中央社記者趙麗妍台中1日電）副總統陳建仁今天表示，同濟會是台灣最具規模的國際性公益團體，在台灣服務超過半世紀，讓世界看到台灣社會獨特包容、團結和慈悲，是最好的國民外交平台。

宜蘭南方澳發生斷橋事故，總統蔡英文前往南方澳慰問傷者，由陳副總統代替蔡總統出席「國際同濟會台灣總會第45、46屆總會長交接暨總會理監事、全國會長就職典禮」。

陳副總統致詞表示，同濟會是台灣最具規模的國際性公益社團，以「哪裡需要服務，就到哪裡服務」的精神，在台灣服務超過半個世紀，在兒童服務、社區服務及改造社會等領域，一步一腳印，累積了豐富的成就。

副總統指出，每次跟同濟會的朋友在一起，都能感受到像太陽一樣溫暖、熱情的正能量。面對台灣的外交現況，同濟會讓世界看見台灣社會獨特的包容、團結和慈悲，是最好的國民外交平台。

陳副總統除代替蔡總統向同濟會表達最深的感謝之意，也期許第46屆同濟會台灣總會能以年度主題「積極行動、邁向國際」為未來工作的信念，在服務人群的過程中，拓展人脈，享受到「集結眾人力量、造福國家社會」的喜樂。（編輯：林沂鋒）1081001