若郭台銘願為藍委站台 朱立倫：都非常感恩

（中央社記者劉冠廷台北3日電）面對2020年總統大選，前新北市長朱立倫今天說，這次選舉他希望能當一個好的助選員、啦啦隊。他也表示，鴻海創辦人郭台銘只要願意為國民黨的候選人站台，他都非常感恩，要用這樣的心情去爭取更多支持。

對於前國民黨組發會主委李哲華去職，外傳與黨內內鬥有關。朱立倫則表示，對於國民黨主席吳敦義做這樣的安排，他予以尊重。他也希望，未來過程中任何的變動、人事能夠盡量減少社會的疑慮，減少對手見縫插針的機會。

2020選戰開跑，投入新北市板橋東區立委選舉的國民黨立委柯志恩，今天邀請朱立倫直播，暢談孩子教育問題。會後朱立倫在受訪時，談到這次總統大選所扮演的角色，朱立倫說，這次選舉他希望能當一個好的助選員、啦啦隊，讓立委能夠順利當選，讓總統能夠勝選，是他最大的目標。

現場媒體則詢問朱立倫2020年後的規劃，朱立倫說，不用去想任何2020年之後的事情，也不做任何的規劃，唯一的規劃就是2020要勝選。

現場媒體詢問，是否會找鴻海創辦人郭台銘站台，柯志恩表示，她當然希望能擴大朋友圈，能夠來幫忙加持，特別是藍營出身的好朋友，絕對是非常歡迎。

朱立倫也說，每一位只要能夠擴大藍營的支持群眾，獲得更多國人的支持，都是歡迎的，他一向堅持的立場，就是不是同志也可以成為朋友，絕對不要不是同志就變成敵人，何況郭台銘本來就是朋友、同志，雖然離開國民黨，當然還是朋友啊。

朱立倫表示，要擴大支持群眾的基礎，甚至要把原來失去的朋友、同志，能夠把找回來，這才是正確的。所以今天郭台銘只要願意為國民黨的候選人，不管是站台、支持或任何幫忙，他都非常感恩，要用這樣的心情去爭取更多支持。

談到李哲華遭撤換一事，朱立倫指出，傳聞李哲華支持特定總統候選人，這應該都不是原因，因為黨務幹部不是就該跟參選人的競選總部結合在一起嗎；他重申，尊重吳敦義的安排，相信李哲華雖然調到智庫去，他也應該是會全力發揮智庫的功能，協助國民黨的立委跟總統參選人。（編輯：紀淑芳）1081003