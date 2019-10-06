李佳芬新北媳婦扮母雞 輔選立委造勢趕場

（中央社記者王鴻國新北6日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬今天以「新北媳婦」身分前往新北市，連續出席9場活動，趕場為國民黨多名立委參選人站台造勢。

李佳芬今天在新北市輔選行程的首站，前往韓國瑜的中和老家，為國民黨立委參選人邱烽堯、林德福加油打氣，與會的前台北縣長周錫瑋喊出「中和要贏對手10萬票」的勝選目標。現場還高唱挺韓歌曲，場面熱烈。

李佳芳在會場指出，她是看著邱烽堯長大的長輩，同時感謝過去在中和居住時受到鄉親的照顧，過去經濟起飛年代，她當記者時，薪水是現在年輕記者的兩倍，期盼未來應全力拚經濟，為大家打造更好的生活。

李佳芬隨後趕往新店、三峽、板橋、樹林及三重等地，為國民黨立委參選人站台造勢時表示，她回到新北市，是要表達她與韓國瑜對支持者一路力挺的感謝，這幾個月一直受到攻擊及責備，她與韓國瑜兩人現在是「換手抓癢」，「他被攻擊，我就安慰他；我被攻擊，他就安慰我」。

此外，她指出，未來要全力拚經濟，讓台灣重新贏回亞洲地區的龍頭地位，讓所有國際人士看到台灣最閃亮的一面，「市長特別交代我一句話，我們把經濟衝起來要做什麼？要把教育做好，教育我們的下一代，讓他們走向國際。」

李佳芬說，台灣努力拚經濟，為了要做2件事，分別是把教育做好，好好培養下一代；照顧好社會角落、最底層的朋友，因為「莫忘世上苦人多」。

李佳芬下午轉往三重區某豬腳飯店家，親自製作愛心便當，為獨居長者送餐，以及探視百歲人瑞後，結束今天在新北市的鐵人趕場行程。（編輯：戴光育）1081006