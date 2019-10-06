吳怡農握手拜票 盼壯闊台灣國防經濟

民進黨籍台北市中山、北松山區立委參選人吳怡農6日晚間舉辦握手會，會中向支持者介紹自己，也暢談選舉願景和展望。中央社記者施宗暉攝 108年10月6日

（中央社記者劉世怡台北6日電）民進黨立委參選人吳怡農今晚舉行壯闊台灣握手會表示，同選區對手蔣萬安很強，他是政壇新人，說話沒那麼煽情，他希望能去壯闊台灣的國防、經濟，爭取選民認同。

台北市中山、北松山區立委參選人吳怡農在松江101國際會議中心辦握手會，發表政見，台北市議員梁文傑、陳怡君、張茂楠、洪健益等人出席。

吳怡農指出，他是政壇新人，但不是職場新人，他在美國讀書之後，到香港做金融工作多年，7年前回到台灣，後來進入行政院做國安政策幕僚。

吳怡農指出，以香港反送中的狀況，他認為台灣要做的第一件事情，就是保衛家園，沒有安全的國家，其他都不用談，而有了國家安全才能拚經濟。

吳怡農說，同選區對手、國民黨立法委員蔣萬安很強，在地經營五年了，距離投票只剩96天，他說話沒那麼煽情，他希望能去壯闊台灣的國防、經濟，請選民投他一票。

梁文傑、陳怡君、張茂楠、洪健益等人則說，民進黨很有誠意，徵召到優秀的吳怡農出戰，吳怡農拜票二周已瘦6公斤，希望以開創議題打空戰的方式，獲得中間選民的青睞。 （編輯：李亨山）1081006