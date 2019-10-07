美台國防工業會議 國民黨傳達延續與創新概念

美台商會會長韓儒伯表示，很高興看到國民黨派員出席今年的美台國防會議，但他也強調，美台國防工業會議只是提供平台，讓所有對美台國防議題有興趣的人有機會與美方面對面討論、商談美台國防相關議題。中央社記者江今葉埃利科特市攝 108年10月7日

（中央社記者江今葉馬里蘭州埃利科特市6日專電）美台國防工業會議今天在馬里蘭州召開。國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團成員黃介正明天將專題演講，他表示，將向美方傳達，國民黨若重返執政的國防政策延續與創新。

美台國防工業會議今天在馬里蘭埃利科特市（Ellicott City）召開3天。台灣代表團由國安會副秘書長陳文政、國防部副部長張冠群率團出席。中國國民黨一改過往立場，今年高調與會，派出立法委員江啟臣、許毓仁，以及前國防部副部長陳永康、國安局前駐美中將特派員田在勱與淡江大學副教授黃介正等人與會。

黃介正接受訪問時表示，這次陣容龐大是國民黨黨主席吳敦義親自拍板決定，希望能向美方說明國民黨的國防政策。儘管過去多年也曾參加美台國防工業會議，但黃介正強調，今年主要是代表國民黨與韓國瑜向美方說明未來4年國民黨的國防政策態度與想法。

明天將專題演說的黃介正透露一部分講稿內容指出，延續與創新將是國民黨明年若重返執政後的台美國防主軸。一方面會確保已經定案、簽約的各項軍事合作、採購不會轉向，另方面也將進行必要改革。

黃介正表示，希望未來台美的軍事往來能更常態、頻繁，設定可達成目標並嚴格執行，會和美方如實溝通，做不到的不承諾，承諾的一定做到。過去台美軍事合作主要是以採購為主，未來希望能在做實事上有創新作法。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）則表示，很高興看到國民黨派員出席今年的美台國防工業會議，但他也強調，美台商會是非政府組織，美台國防工業會議只是提供平台，讓所有對美台國防議題有興趣的人有機會與美方面對面討論、商談美台國防相關議題。

除黃介正外，張冠群與美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）也預計在明天上午與晚間分別進行專題演講。（編輯：陳永昌）1081007