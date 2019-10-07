太平洋對話論壇 吳釗燮：美方希望趕快進行

（中央社記者顧荃台北7日電）外交部長吳釗燮今天表示，對於中國打壓的狀況，台美不斷在交換意見，不只在台北，在華府也有意見交換；日前友邦吉里巴斯跟索羅門群島被中國奪走，美方反應很強烈，也促成美方認為太平洋對話要趕快進行。

吳釗燮上午列席立法院報告業務概況時做上述表示。

吳釗燮說，例如美國行政部門多次重申「台灣關係法」與六項保證、國會通過「台灣旅行法」等多項友台法案、川普政府將台灣納入美國印太戰略架構、「台灣」與「美國」首次同時放入事務機構名稱中、川普政府五度宣布對台軍售等。

吳釗燮會前受訪時表示，從各層面來看，台美之間的關係是好幾十年來最好的狀況，雙方資深官員接觸的程度跟頻率提高，今天舉行的「太平洋對話」論壇就有美國國務院副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）出席開幕儀式。

吳釗燮指出，從國防軍售來看，也是幾十年來最好的狀況，例如美國出售坦克、F16-V戰機等；從總統蔡英文過境美國的安排來看，上次蔡總統過境紐約跟科羅拉多州，不僅接待規格高，也打破過去好幾項慣例，可見台美之間的關係是處於最佳狀況。

對於今天舉行的太平洋對話論壇，吳釗燮說，台美曾對太平洋議題有不同形式的意見交換，雙方認為需要有機制性的對話體制，所以今天召開「太平洋對話」。除了台美資深官員出席外，還有理念相近國家出席，希望促進台灣跟太平洋島國之間的關係，也促進台美在太平洋議題上的關係，以及跟其他理念相近國家在太平洋議題上合作的關係。

吳釗燮表示，對於中國打壓的狀況，台美不斷在交換意見，不只在台北，在華府也有意見交換；日前友邦吉里巴斯跟索羅門群島被中國奪走，美方反應很強烈，也促成美方認為太平洋對話要趕快進行，以及開幕式要公開進行的原因。

媒體詢問，對台北市長柯文哲指兩岸關係是30年來最爛的看法，吳釗燮回應，他不認為是這種狀況，但他不處理兩岸關係，只處理外交。

至於外傳國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜11月將訪美，吳釗燮說，目前為止沒有任何資訊，外交部處理原則一致，若涉及城市交流，外交部責無旁貸一定會協助，涉及競選部分，外交部保持中立。（編輯：蘇志宗/紀淑芳）1081007